Σουηδία - Λίνα Άξελσον Κίλμπλομ: Η πρώτη διεμφυλική υπουργός της χώρας

H Λίνα Άξελσον Κίλμπλομ είναι το πρώτο διεμφυλικό άτομο που έγινε υπουργός στη σκανδιναβική αυτή χώρα.



Η νέα Σουηδή υπουργός αρμόδια τα τα σχολεία, η Λίνα Άξελσον Κίλμπλομ, έγινε σήμερα το πρώτο διεμφυλικό άτομο που έγινε υπουργός στη σκανδιναβική αυτή χώρα, ένα χρόνο αφού αυτό είχε γίνει στο Βέλγιο, για πρώτη φορά τότε στην Ευρώπη.

Αυτή η ηλικίας 51 ετών πρώην διευθύντρια σχολείου και νομικός διορίστηκε σήμερα στη νέα σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Μαγκνταλένα Άντερσον, η οποία έγινε από την πλευρά της επισήμως σήμερα η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Σουηδίας.

Σε ένα βιβλίο που εξέδωσε το 2015 («Θα μ' αγαπάς τώρα;»), η Άξελσον Κίλμπλομ αφηγείται ότι μεγάλωσε σαν κορίτσι μέσα στο σώμα αγοριού και πως έκανε επέμβαση αλλαγής φύλου όταν ήταν 25 ετών.

«Οι τρανσέξουαλ υπήρχαν πάντα, θα υπάρχουν πάντα και δεν ντρεπόμαστε πια. Είμαστε η νέα κανονικότητα», είχε γράψει το 2018 σε άρθρο της που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη δημόσια τηλεόραση SVT.

Διαζευγμένη και μητέρα δύο υιοθετημένων παιδιών, το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τα δημοτικά και τα δευτεροβάθμια σχολεία, ενώ η υπουργός Παιδείας Άννα Έκστρομ είναι αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τον Οκτώβριο 2020, η ευρωβουλευτής Πέτρα Ντε Σούτερ είχε διοριστεί αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Δημόσιας Διοίκησης. Είναι η πρώτη δηλωμένη διεμφυλική που κατάλαβε υπουργική θέση στην Ευρώπη.

Η ταϊβανέζα υπουργός Όντρεϊ Τανγκ, η οποία διορίστηκε το 2016, θεωρείται από την πλευρά της το πρώτο μέλος κυβέρνησης στον κόσμο που είχε δηλώσει ανοικτά ότι είναι τρανσέξουαλ.

