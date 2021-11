Αθλητικά

Πέθανε ο Δημήτρης Καρβέλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Δημήτρη Καρβέλα.

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Καρβέλας. Ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ηρακλής έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σήμερα (30/11), σε ηλικία 64 ετών.

Υπήρξε τεχνικός υπεύθυνος της ΕΟΚ στην εθνική ομάδα Νέων, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας το 2016 στη Χαλκίδα. Ήταν team manager στους εφήβους που αναδείχτηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στον Βόλο το 2015, ενώ την ίδια χρονιά διετέλεσε το ρόλο του τεχνικού υπευθύνου της Εθνικής Ελλάδος στην ηλικία των Κ-20 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ηράκλειο Κρήτης κατακτώντας την τέταρτη θέση. Το 2017 πάλι με μάνατζερ τον Δημήτρη Καρβέλα, η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Κρήτη.

Ο Δημήτρης Καρβέλας είχε γεννηθεί στις 9 Οκτωβρίου 1957 στο Αιγάλεω, ομάδα με την οποία συνδέθηκε από τα πρώτα μπασκετικά βήματά του ως αθλητής και την οποία υπηρέτησε ως προπονητής, αλλά και από πολλά πόστα, ενώ υπήρξε και μέλος του Δ.Σ. του Ερασιτέχνη Αιγάλεω Α.Ο.

Διετέλεσε επίσης team manager στην ομάδα της ΑΕΚ, αλλά και γενικός διευθυντής στην ΑΕ Νέας Κηφισιάς και στον Φάρο Κερατσινίου.

Συλλυπητήρια από ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ και Ηρακλής

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), ο ΕΣΑΚΕ και η ΚΑΕ Ηρακλής της οποίας ήταν γενικός διευθυντής εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις για τον θάνατο του Δημήτρη Καρβέλα σε ηλικία 64 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η ΕΟΚ αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Καρβέλα με τα εξής λόγια: «Ένας άνθρωπος που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στα γήπεδα του μπάσκετ και υπηρέτησε το άθλημα από πολλά διαφορετικά πόστα, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ο Δημήτρης Καρβέλας έδωσε μια γενναία μάχη τα τελευταία χρόνια με την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε, δεν έχασε ποτέ το κουράγιο του, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις μικρές του νίκες. Ο Δημήτρης Καρβέλας υπήρξε αθλητής, προπονητής αλλά και μάνατζερ ομάδων. Εκτός από σωματεία, με τελευταίο αυτό του Ηρακλή, είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του και στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα και ήταν δίπλα σε Εθνικές μικρών ηλικιών συμμετέχοντας και σε σημαντικές διακρίσεις και κατακτήσεις τροπαίων. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Δημήτρη Καρβέλα ο ΕΣΑΚΕ αναφέρει: «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ και ο πρόεδρος του κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος εκφράζουν την θλίψη τους για τον χαμό του Δημήτρη Καρβέλα. Ο εκλιπών υπηρέτησε από πολύ μικρός μέχρι το τέλος της ζωής του το μπάσκετ, ως αθλητής, προπονητής και παράγοντας του Αιγάλεω, ως βοηθός προπονητής στον Ολυμπιακό, μάνατζερ στην ΑΕΚ στην συνέχεια και τα τελευταία χρόνια των «μικρών» Εθνικών ομάδων και της ΚΑΕ Ηρακλής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ και ο πρόεδρος του κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Καρβέλα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Η ΚΑΕ Ηρακλής αναφέρει: «Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Καρβέλα, που "έφυγε" σήμερα από τη ζωή, μετά από πολύχρονη και γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Δημήτρης Καρβέλας πάλεψε σκληρά για να κρατηθεί στη ζωή και ήταν μαχητής μέχρι το τέλος. Ακόμη και μέχρι πριν από μερικές βδομάδες, παρά τη δοκιμασία, που περνούσε, έδινε το "παρών" τόσο στο Ιβανώφειο όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια του ΗΡΑΚΛΗ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Δημήτρη δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Ειδήσεις σήμερα:

“Xρυσή Μπάλα”: Τα συγχαρητήρια του Πελέ στον Μέσι

Πέλλα: Έστησαν καρτέρι σε φαρμακοποιό και του άρπαξαν 10.000 ευρώ!

Γυναίκα που είχε εγκαταλειφθεί ως μωρό: μην πετάτε τα παιδιά σας