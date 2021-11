Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Αίγιο

Μετά τη Σάμο και την Ικαρία, άλλος ένας ισχυρός σεισμός σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στον ελλαδικό χώρο.

Συγκεκριμένα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16:20 έξω από το Αίγιο.

Σύμφωνα με την αυτόματη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 17 χιλιόμετρα βόρεια του Αιγίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 11 χιλιόμετρα.

Η δόνηση ήταν ιδιαίτερα αισθητή και ανησύχησε τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας, καθώς ταρακούνησε αρκετές περιοχές.

