Κοινωνία

Γκράβα: “Έσπρωχναν” σκληρά ναρκωτικά σε μαθητές μέρα - μεσημέρι (εικόνες)

"Νταλαβέρι" ναρκωτικών γύρω από το σχολικό συγκρότημα. Τρεις συλλήψεις.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 29-11-2021 στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρεις Έλληνες -δύο άνδρες και γυναίκα- για ναρκωτικά, για παράβαση της νομοθεσίας περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου των Αθηνών και στο Γαλάτσι πέριξ Σχολικού Συγκροτήματος, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Χαρακτηριστικό της δράσης των κατηγορούμενων, συνιστά η «γκάμα» των ναρκωτικών ουσιών που εμπορεύονταν, με σκοπό να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος αριθμός στο πελατολόγιο τους, καθώς και η διακίνηση των ναρκωτικών πλησίον του Σχολικού Συγκροτήματος, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, όπου κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός ατόμων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οχήματα και οικίες και ιδιαίτερα σε οικία πλησίον Σχολικού Συγκροτήματος στο Γαλάτσι, που χρησιμοποιείτο ως «ορμητήριο» για τη διακίνηση των ποσοτήτων από τους κατηγορουμένους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10- κιλά και -865- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-204- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-45- γραμμ. κοκαΐνης,

-3- φαρμακευτικά σκευάσματα,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

ηλεκτρική πρέσα,

-2- αυτοκίνητα,

μοτοσυκλέτα και

το χρηματικό ποσό των -670- ευρώ

-9- κινητά τηλέφωνα,

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

