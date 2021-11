Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – λύματα: αύξηση έως 80% στο ιικό φορτίο

Αναλυτικά οι περιοχές με την μεγαλύτερη εβδομαδιαία επιβάρυνση. Σε ποιες περιοχές καταγράφηκε μείωση του ιικού φορτίου.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από τον ΕΟΔΥ έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το ιικό φορτίο στα λύματα διάφορων περιοχών.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ:

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 22 έως 28 Νοεμβρίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 15 έως 21 Νοεμβρίου 2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των τεσσάρων από τις δεκατρείς περιοχές (04/13) που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε τρεις από τις δεκατρείς (03/13) περιοχές του ΕΔΕΛ και μείωση του ιικού φορτίου παρατηρήθηκε σε έξι (06/13) περιοχές του ΕΔΕΛ.

Καθαρή αύξηση του μέσου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στα Ιωάννινα (+40%), στον Άγιο Νικόλαο (+65%) και στην Πάτρα (+80%), ενώ οριακή αύξηση παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη (+19%).

Σταθερό έμεινε ουσιαστικά το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη Λάρισα (-7%), στην Περιφέρεια Αττικής (+4%) και στην Αλεξανδρούπολη (+10%).

Μείωση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στο Βόλο (-31%), στα Χανιά (-38%), στο Ρέθυμνο (-35%) και στην Κέρκυρα (-59%), ενώ οριακή ήταν η μείωση που παρατηρήθηκε στην Ξάνθη (-11%) και στο Ηράκλειο (-20%).

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε σταθεροποιητική τάση, με στατιστικά μη σημαντική μεταβολή (+4%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/11/21. Η ανοδική τάση στο ιικό φορτίο των λυμάτων της Περιφέρειας Αττικής ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021 και έκτοτε το ιικό φορτίο αυξήθηκε σταδιακά. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Οκτωβρίου και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια και ως σήμερα το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσιάζει σταθεροποιητική τάση. Το ιικό φορτίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, στη Θεσσαλονίκη, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε οριακή αύξηση (+19%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/11/21. Η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου, από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα, έχει αυξηθεί κατά 830%, με αποτέλεσμα το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη Λάρισα παρέμεινε σταθερό (-7%) σε σχέση με την εβδομάδα 15-21/11/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτωνστο Βόλο παρουσίασε μείωση (-31%) σε σχέση με την εβδομάδα 15-21/11/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν υψηλά.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, στην πόλη του Ηρακλείου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε οριακή μείωση (-20%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/11/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν υψηλά.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, στην πόλη των Χανίων, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε μείωση (-38%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/11/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν υψηλά.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, στην πόλη του Ρεθύμνου, το μέσο ιικό φορτίο των λυμάτων παρουσίασε μείωση (-35%) σε σχέση με την εβδομάδα 15-21/11/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν υψηλά.

Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρουσίασε αύξηση (+65%) σε σχέση με την τελευταία εβδομάδα, 15-21/11/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου χαρακτηρίζονται υψηλά.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, στην Πάτρα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε αύξηση (+80%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/11/21. Το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, στην Ξάνθη, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε οριακή μείωση (-11%) σε σχέση με την εβδομάδα 15-21/11/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν υψηλά.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, στην Αλεξανδρούπολη, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό (+10%) σε σχέση με την εβδομάδα 15-21/11/21. Τα επίπεδα του ιικού φορτίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, στα Ιωάννινα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε αύξηση (+40%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/11/21.

Κέρκυρα: Την τελευταία εβδομάδα, 22-28/11/21, στην πόλη της Κέρκυρας, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε μείωση (-59%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 15-21/11/21.

