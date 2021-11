Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι: Βγήκε από το νοσοκομείο ο οφθαλμίατρος

Ο 68χρονος είχε δεχτεί πυροβολισμούς από την 49χρονη εικαστικό, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους.

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο "Γεώργιος Γεννηματάς" - στο οποίο έδινε μάχη για την ζωή του- ο 68χρονος οφθαλμίατρος μετά τους πυροβολισμούς που είχε δεχτεί από την 49χρονη εικαστικό, έξω από το σπίτι του, στο Χαλάνδρι.

Ο γιατρός, που υποβλήθηκε σε δυο χειρουργεία μετά τους πυροβολισμούς και είχε αποσωληνωθεί πριν από περίπου δυο εβδομάδες, θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Νοεμβρίου η 49χρονη εικαστικός - και μητέρα του 13χρονου παιδιού τους – κατηγορείται ότι τον περίμενε κάτω από το σπίτι του, στο Χαλάνδρι και του επιτέθηκε με όπλο, μπροστά στα μάτια του παιδιού τους.

Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέα παραμένει η 49χρονη που πυροβόλησε τον 68χρονο. Είναι αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή και απόπειρα αρπαγής ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 χρόνια.

