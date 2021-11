Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Σεμέδο στην αποστολή για το ματς με Λεβαδειακό

Στην αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση, συμπεριελήφθησαν κι αρκετοί παίκτες από τον Ολυμπιακό Β’.

Toν Πορτογάλο αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο συμπεριέλαβε στην αποστολή για πρώτη φορά μετά από το ματς με την Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία, ο Πέδρο Μαρτίνς ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό (1/12), για την 1η αγωνιστική της 6ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα έχει και αρκετούς παίκτες από τον Ολυμπιακό Β’ στο ματς στη Λιβαδειά. Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής).

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού στο ματς Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό: Κρίστινσον, Τζολάκης, Καραργύρης, Ανδρούτσος, Νίκολιτς, Μπαγκαλιάνης, Σεμέδο, Μάρκοβιτς, Αποστολόπουλος, Κίτσος, Σουρλής, Κωστή, Ξενιτίδης, Κούντε, Μπουχαλάκης, Ονιεκουρού, Λόπες, Μαρίνος, Βρουσάι, A. Μπα, Τικίνιο.

