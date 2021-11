Πέθανε ο Ρέι Κένεντι

Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της Λίβερπουλ, Ρέι Κένεντι.

Ο σπουδαίος παλιός μεγάλος άσος της Λίβερπουλ Ρέι Κένεντι, μία απ’ τις πιο χαρακτηριστικές και δυνατές προσωπικότητες της τρομερής ομάδας των «reds» τη δεκαετία του ’70 απεβίωσε την Τρίτη (30/11) σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μεγάλη μάχη με την ασθένεια του Πάρκινσον, όπως ανακοίνωσε το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Κένεντι κατέγραψε πάνω από 300 εμφανίσεις και σημείωσε 72 γκολ από το 1974 έως το 1981 σε μία καταπληκτική πορεία στη Λίβερπουλ, με την οποία κατέκτησε 5 πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών, το Κύπελλο UEFA και το League Cup Αγγλίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως φορ περιοχής, όμως ο Μπομπ Πέισλι τον μετέτρεψε σε έναν πολυσύνθετο μέσο στα μέσα της δεκαετίας του ’70.

«Η Λίβερπουλ θρηνεί την απώλεια του θρυλικού Ρέι Κένεντι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών» ανέφερε ο αγγλικός σύλλογος στην ανακοίνωσή του, συμπληρώνοντας πως «...στην τελευταία περίοδο της καριέρας του, αλλά και στο υπόλοιπο της ζωής του, ο Κένεντι ταλαιπωρήθηκε από Πάρκινσον».

We are mourning legendary former player Ray Kennedy, who has passed away at the age of 70.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Ray’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace Ray, 1951-2021