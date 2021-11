Πολιτική

ΚΙΝΑΛ – Λοβέρδος: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να είμαι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Τι είπε για την υπόθεση Novartis, τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και τα χρέη του ΠΑΣΟΚ.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής και εκ των υποψηφίων για την προεδρία του κόμματος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου και αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis, είπε ότι κανονικά δεν πρέπει να την αποκαλούμε υπόθεση αλλά σκευωρία. Συμπλήρωσε δε, πως θα πάει στη Δικαιοσύνη για το θέμα αυτό, γιατί ζήτησε ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του παρότι 3 κόμματα είχαν δηλώσει ότι θα ψήφισαν εναντίο0ν της άρσης.

Στο ερώτημα αν νιώθει πικρία από τον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση αυτή και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις του αν εκλεγεί Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, απάντησε κατηγορηματικά ότι θα στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια ή πρόταση επιτάσσει το εθνικό συμφέρον, από όπου κι αν προέρχεται. Έφερε μάλιστα σαν παράδειγμα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την γυναικοκτονία την οποία πρόσφατα στήριξε στη Βουλή.

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που τον χαρακτηρίζει ως «δεξιόστροφο», ο κ. Λοβέρδος απάντησε ότι όλα αυτά εκπορεύονται από τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει να εκλεγεί Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Επανέλαβε δε τη θέση του ότι αν εκλεγεί, την αμέσως επόμενη στιγμή θα μιλήσει ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεσμεύθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα τακτοποιήσει σύμφωνα με τον νόμο του τα χρέη που είχε από δάνεια κι έχει σχέδιο γι΄αυτό, που όμως δεν θέλει να αποκαλύψει ακόμη.

