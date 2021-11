Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη “Όμικρον” - ΠΟΥ: Αυστηρές ταξιδιωτικές συστάσεις

Τι ανακοίνωσε ο ΠΟΥ για τα ταξίδια, τις ευπαθείς ομάδες και τους άνω των 60 ετών.

Τα άτομα που κινδυνεύουν από τον νέο κορονοϊό, περιλαμβανομένων των άνω των 60 ετών, θα πρέπει να αποφεύγουν τα ταξίδια, συνέστησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μετά την εμφάνιση της νέας ανησυχητικής παραλλαγής Όμικρον.

«Θα πρέπει να συστήσουμε στους ανθρώπους που δεν έχουν καλή υγεία ή που κινδυνεύουν να αναπτύξουν μια σοβαρή μορφή της νόσου Covid-19 και να πεθάνουν, ιδίως τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω και εκείνα που παρουσιάζουν συννοσηρότητες (για παράδειγμα: καρδιακή νόσο, καρκίνο και διαβήτη) να αναβάλουν το ταξίδι τους», γράφει ο ΠΟΥ στις νέες ταξιδιωτικές συστάσεις του.

Γενικότερα, ο ΠΟΥ καλεί όλους τους ταξιδιώτες να «παραμένουν σε επιφυλακή», να εμβολιάζονται και να τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες δημόσιας υγείας, όποια κι αν είναι η εμβολιαστική κατάστασή τους, μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούν μάσκες, να σέβονται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και να αποφεύγουν τους χώρους με συνωστισμό και κακό εξαερισμό.

Την ίδια ώρα, αυτός ο οργανισμός, με έδρα τη Γενεύη, τις συστάσεις του οποίου δεν ακολουθούν πάντα τα 194 κράτη μέλη του, προειδοποιεί ότι οι γενικές απαγορεύσεις στα ταξίδια δεν θα εμποδίσουν τη διασπορά της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού, καλώντας τις χώρες να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε μια αξιολόγηση των κινδύνων.

«Οι γενικές απαγορεύσεις στα ταξίδια δεν θα εμποδίσουν τη διεθνή διασπορά και θα επιβαρύνουν τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης. Επιπλέον, μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες υγειονομικές προσπάθειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποθαρρύνοντας τις χώρες να αναφέρουν και να μοιράζονται τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα δεδομένα προσδιορισμού αλληλουχίας», τονίζει ο ΠΟΥ στο τεχνικό έγγραφο.

«Τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον έλεγχο των επιβατών πριν από το ταξίδι και/ή κατά την άφιξή τους και τη χρήση τεστ SARS-COV-2 ή την επιβολή καραντίνας σε διεθνείς ταξιδιώτες, έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων», λέει ο ΠΟΥ στις ταξιδιωτικές συστάσεις του.

Τουλάχιστον 56 χώρες έχουν ανακοινώσει έως τις 28 Νοεμβρίου την εφαρμογή ταξιδιωτικών μέτρων που στοχεύουν στο να καθυστερήσουν την εισαγωγή της Όμικρον, σημείωσε ο Οργανισμός.

«Όλα τα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά με τους κινδύνους, χρονικά περιορισμένα και πρέπει να εφαρμόζονται με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των επιβατών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών», γράφει ο ΠΟΥ.

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι «τα απαραίτητα διεθνή ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και έκτακτης ανάγκης ταξιδιών, των επαναπατρισμών και των αερομεταφορών ειδών πρώτης ανάγκης, πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα».

