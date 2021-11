Οικονομία

Πετρέλαιο: Η Μετάλλαξη Όμικρον βυθίζει… τις τιμές του “μαύρου χρυσού”

Το αμερικανικό αργό, βρέθηκε στη χαμηλότερη τιμή που έχει καταγράψει από τις 24 Αυγούστου.

Η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει την πτωτική πορεία της και υποχωρεί κατά 5% σήμερα στη Νέα Υόρκη, καθώς η εμφάνιση της νέας παραλλαγής Όμικρον του SARS-CoV-2 εντείνει τις ανησυχίες για μείωση της ζήτησης του «μαύρου χρυσού» παγκοσμίως.

Γύρω στις 18.45 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) παράδοσης Ιανουαρίου υποχωρούσε κατά 5,10%, στα 66,38 δολάρια το βαρέλι, τη χαμηλότερη που έχει καταγράψει από τις 24 Αυγούστου.

Το Μπρεντ της Μαύρης Θάλασσας υποχωρούσε επίσης κατά 3,80%, στα 70,65 δολάρια το βαρέλι.

