Κοινωνία

Σύνταγμα: Τροχαίο με παράσυρση πεζού (εικόνες)

Ένας άνδρας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 6 το πρωί της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας.

Ένας πεζός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου σταμάτησε στο σημείο.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος δεν είναι σοβαρά και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει σπάσει το πόδι του.

