Αλεξανδρούπολη: Η πρώτη θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα (εικόνες)

Το μήνυμα του διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου για τον εμβολιασμό και τα μέτρα προστασίας.

Μέσω ανάρτησης στα social media του διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΓΝΑ ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε επίσημα η χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην πρώτη ασθενή με κορονοϊό.

«Ένα ακόμη όπλο της επιστήμης είναι διαθέσιμο για τη θεραπεία των ασθενών με COVID-19 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Χορηγήθηκε σήμερα, στον πρώτο μη νοσηλευόμενο ασθενή, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα, από τους γιατρούς της Πνευμονολογική Κλινική ΔΠΘ - ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τη φαρμακοποιό του νοσοκομείου κ. Έλσα Τομπαΐδου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο ότι, ο εμβολιασμός μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας (μάσκα, αποστάσεις, τήρηση κανόνων υγιεινής) συνεχίζουν να αποτελούν τον κύριο τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας», έγραψε την Τρίτη ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πασχάλης Στειρόπουλος.

