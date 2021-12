Κοινωνία

Ξυλοδαρμός ηλικιωμένης από αποκλειστική νοσοκόμα: Τι λέει η κόρη της στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Έκανε λόγο για τραγικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάζεται το νοσηλευτικό προσωπικό στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

«Δεν μπορώ να καταλάβω, μία γυναίκα ανήμπορη να δεχθεί τέτοια επίθεση», δήλωσε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, η κόρη της ηλικιωμένης που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από μία αποκλειστική νοσοκόμα στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Όπως είπε η Λώρα Πιπέρη, κάλεσε ένα γραφείο που διαβεβαίωνε πως πως διέθετε «Ελληνίδες αποκλειστικές νοσοκόμες, πεπειραμένες και με αγάπη στον ασθενή».

Ήρθε, όμως, «μία Ρωσοπόντια», η οποία αποδείχθηκε ότι κάθε άλλο παρά αγάπη προς τον ασθενή έδειχνε.

Η κ. Πιπέρη τόνισε πως δεν καταφέρεται στο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, εξηγώντας ότι διαπίστωσε ότι εργάζεται σε τραγικές συνθήκες. «Μία νοσηλεύτρια για 23 ασθενείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, δικαιολογώντας την απόφασή της να προσλάβει μία αποκλειστική νοσοκόμα για τη μητέρα της.

Η δράστιδα παραμένει ασύλληπτη, ενώ η ηλικιωμένη έχει ράμματα στο κεφάλι, σπασμένη μύτη και μώλωπες στο πρόσωπο.

Όσο για το γραφείο που διέθεσε την αποκλειστική νοσοκόμα, δεν απαντάει στις κλήσεις που έχει κάνει η Λώρα Πιπέρη.

