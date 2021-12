Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Πέτσας: Θα υπάρξουν μικρές εξαιρέσεις

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για το μέτρο που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός.

Για συντριπτικά γεγονότα που οδήγησαν σε δύσκολη απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία τον «βασάνισε πολύ» έκανε λόγο ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους πολίτες άνω των 60 ετών.

Ο Στέλιος Πέτσας είπε πως η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι που «9 στους 10 καταλήγουν και καταλαμβάνουν τις περισσότερες μονάδες στις ΜΕΘ» , αλλά και ότι στην αύξηση του εμβολιασμού των τελευταίων ημερών δεν συνέβαλλε».

Τόνισε ότι, «εξαντλήθηκε κάθε δυνατότητα πειθούς» και διαβεβαίωσε πως έχουν ληφθεί υπόψη οι συνταγματικές παράμετροι.

«Είναι αναλογικό το μέτρο, λαμβάνουμε υπόψη το μέτρο της υγείας», είπε, εκτιμώντας ότι, «μερικοί άνθρωποι θέλουν για λόγους του περίγυρού τους για να κάνουν κάτι, κάποιος να τους το επιβάλλει».

Διαβεβαίωσε ότι, δεν εξετάζονται άλλα μέτρα υποχρεωτικότητας ενόψει των γιορτών και είπε πως, «θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα ενόψει των Χριστουγέννων».

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα αξιολογηθεί η πορεία της πανδημίας και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί, οπότε και θα γίνουν «στοχευμένες και όχι οριζόντιες παρεμβάσεις», είπε αναφέροντας ως παραδείγματα μεικτούς χώρους που λειτουργούν ειδικά για τις γιορτές.

Ερωτηθείς για το πώς θα πειστούν να εμβολιαστούν εκείνοι που φοβούνται, εκτίμησε πως θα πειστούν από τον ίδιο το φόβο τους. «Η αύξηση των εμβολιασμών των τελευταίων ημερών προήλθε κυρίως από την έξαρση των κρουσμάτων, την απώλεια ζωών ανεμβολίαστων και το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες», σχολίασε σχετικά.

Κληθείς να απαντήσει στο πώς ένας χαμηλοσυνταξιούχος θα δίνει 1200 ευρώ το χρόνο, αν δεν κάνει το εμβόλιο, είπε πως «θα κάνει το εμβόλιο και δεν θα πληρώσει τα 1200 ευρώ το χρόνο» και απαντώντας στο αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις, για λόγους υγείας, είπε πως «κάποιες μικρές εξαιρέσεις θα υπάρξουν, θα γίνουν σήμερα σχετικές ανακοινώσεις από τον κ.Πλεύρη».

Διαβεβαίωσε πως «όλες οι διασταυρώσεις θα γίνουν με τρόπο που θα εξασφαλίζεται το θέμα των προσωπικών δεδομένων», επιβεβαίωσε πως όποιος άνω των 60 δεν κάνει εμβόλιο θα συνεχίσει να πληρώνει κάθε εβδομάδα τα τεστ του και ξεκαθάρισε πως το πρόστιμο δεν θα συνδεθεί με την 3η δόση.

