Έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ: ποιοι το δικαιούνται

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 250 ευρώ.

Οι όροι και η διαδικασία για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος ΟΠΕΚΑ και τους ανασφάλιστους υπερήλικες, πριν από το τέλος του έτους, σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την περασμένη εβδομάδα, καθορίζονται με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση ΝΠΙΔ, με την επωνυμία "Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας", στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας».

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τους χαμηλοσυνταξιούχους προβλέπεται ότι:

1. Δυνητικοί δικαιούχοι του βοηθήματος είναι όσοι κατά τον Νοέμβριο 2021 έλαβαν:

- οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,

- προσυνταξιοδοτική παροχή,

- αναπηρικά συνταξιοδοτικά επιδόματα (όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ),

- καταλαμβάνονται επίσης και οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες, κλπ).

2. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τελικοί δικαιούχοι, θα εξεταστεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 δεν υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ.

- Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) δεν υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ.

- Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2021 (φορολογικού έτους 2020), δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

- Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020.3. Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 250 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου, σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. Εάν σε ένα νοικοκυριό είναι και οι δύο συνταξιούχοι και δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η προσαύξηση για τα εξαρτώμενα μέλη μοιράζεται ισόποσα.

4. Εάν ένας συνταξιούχος καταστεί δικαιούχος από τον ΕΦΚΑ και ταυτόχρονα λαμβάνει κάποια αναπηρική παροχή του ΟΠΕΚΑ και άρα καταστεί δικαιούχος της προσαύξησης των 250 ευρώ από αυτήν την αιτία, θα λάβει μόνο την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.

5. Η ενίσχυση θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις 31.12.2021. Θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με τυχόν χρέη του συνταξιούχου. Ο τρόπος καταβολής, (αν θα γίνει σε μία καταβολή μαζί με τη σύνταξη Ιανουαρίου ή με εμβόλιμη πληρωμή), θα ανακοινωθεί στις επόμενες ημέρες.

6. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τελικοί δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ο e-ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ θα αποστείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αρχείο με τους ΑΦΜ και τους ΑΜΚΑ του συνόλου των δυνητικών δικαιούχων, ώστε να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις με τα στοιχεία που τηρεί η ΑΑΔΕ και να βεβαιωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Η ΑΑΔΕ θα παράξει το αρχείο με τους τελικούς δικαιούχους, το οποίο θα αποσταλεί στον e-ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ, που θα προβούν στην καταβολή.

Όσον αφορά στη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, προβλέπεται ότι για τον Δεκέμβριο οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία προσαυξάνονται κατά 250 ευρώ. Η προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ και θα πραγματοποιηθεί κατά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του Δεκεμβρίου 2021.

Τέλος, προβλέπεται ότι η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων χορηγούνται προσαυξημένα κατά 250 ευρώ στους δικαιούχους πληρωμής του Δεκεμβρίου 2021. Και σε αυτή την περίπτωση η προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ, κατά την τακτική καταβολή της σύνταξης και του επιδόματος Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα μέτρα εντάσσονται σε ένα πλέγμα ενεργειών που προβλέπουν την ενίσχυση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (χαμηλοσυνταξιούχων, ΑΜΕΑ, ανασφάλιστων υπερηλίκων, δικαιούχων ΚΕΑ) και τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη νομοθετηθεί η προσαύξηση στο διπλάσιο για τον Δεκέμβριο της μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή της προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021.

