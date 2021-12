Κοινωνία

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Μητροπολίτης Δωδώνης στον ΑΝΤ1: Άργησε να γίνει (βίντεο)

Μικρόμυαλους χαρακτήρισε τους Μητροπολίτες που αντιδρούν στα μέτρα.

Υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά της COVID-19 τάχθηκε ξεκάθαρα ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

«Είχα πει από την αρχή ότι θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό για εκείνους που πληρώνονται από το ελληνικό Δημόσιο ή από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Θα είχε λήξει το θέμα», ανέφερε, σημειώνοντας πως είναι λογικό ότι καμία Κυβέρνηση δεν θα ήθελε να χρεωθεί ένα δυσμενές μέτρο.

«Δυστυχώς, δεν έχουμε μυαλό. Παρασύρεται ο κόσμος από “παρλαπίπες”, αν επιτρέπεται η έκφραση. Πιστεύουν οι άνθρωποι στα τσιπάκια και σε διάφορα άλλα που λένε», συμπλήρωσε.

Χαρακτήρισε αδιανόητες τις αντιδράσεις, ενώ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει μικρόμυαλους τους ιερείς που εκφράζουν αντιρρήσεις.

Ειδικότερα για τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά, ο οποίος νοσεί και αρνήθηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, δήλωσε: «Σέβομαι πάρα πολύ από τον ασθενούντα αδελφό και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν θα τον εξαιρέσω από ανθρώπους που είναι μικρόνοες. Είναι άνθρωπος με πολύ ευγένεια και καλοσύνη, αλλά με λίγο μυαλό». Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Όταν δεν πειθαρχείς στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, θέτεις τον εαυτό σου εκτός Εκκλησίας».

Τέλος, αναφορικά με τις αντιδράσεις προς το πρόσωπο του, χρησιμοποίησε μία πρόσφατη ρήση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου: «Σκασίλα μου!»

