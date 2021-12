Κοινωνία

Καταγγελία: Καθηγητής ασέλγησε σε 11χρονη μαθήτρια (βίντεο)

Εφιάλτης για ανήλικη ο καθηγητής της, σύμφωνα με την καταγγελία του παιδιού, που είχε ακραίες αντιδράσεις.

Μία ανήλικη κατήγγειλε τον καθηγητή της στο φροντιστήριο για ασέλγεια, όταν έφτασε να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και οι γονείς της αντιλήφθηκαν ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Καπερνάρος, είπε πως ο καθηγητής του φροντιστηρίου αποπλάνησε αρχικά το παιδί που ήταν κάτω των 12 ετών.

«Μετά από 4 χρόνια δεν άντεξε και το είπε στους γονείς της», είπε ο νομικός, σημειώνοντας πως ο εκπαιδευτικός «χρησιμοποίησε μεγάλη τεχνική παραπλάνηση και στη συνέχεια προέβη σε ασελγείς πράξεις».

Το παιδί έφτασε να νιώθει ενοχές, να αυτοτραυματίζεται και τελικά να καταλήξει σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Η οικογένειά του έχει καταθέσει μήνυση και ο δικηγόρος εκφράζοντας τη σιγουριά ότι υπάρχουν κι άλλα θύματά του, κάλεσε τα παιδάκια να μιλήσουν.

