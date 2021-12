Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: οργή του πιλότου για την αλλαγή επώνυμου της Λυδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί δηλώνει καταρρακωμένος ο καθ΄ ομολογία του συζυγοκτόνος, για την πρόθεση των γονιών της Καρολάιν, η κόρη της να μην έχει το επίθετο του δολοφόνου της.

Την πρώτη αντίδραση του καθ΄ ομολογία του συζυγοκτόνου της άτυχης Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά, για την πρόθεση των γονιών της δολοφονημένης νεαρής μητέρας να αλλάξει το επώνυμο της μικρής Λυδίας, ώστε να μην έχει το επίθετο του δολοφόνου πατέρα της.

Η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, μετέφερε δήλωση συγκρατούμενου του προφυλακισμένου καθ΄ ομολογία του συζυγοκτόνου, σύμφωνα με την οποία ο πιλότος έμαθε για την αλλαγή του επωνύμου από τα μέσα ενημέρωσης και εξοργίστηκε.

Όπως αναφέρει ο συγκρατούμενος του καθ΄ ομολογία του συζυγοκτόνου, δεν περίμενε τέτοια αντίδραση, ιδίως μετά την απόσυρση των γονιών του από το αίτημα για την επιμέλεια της μικρής.

«Είναι στενοχωρημένος και δεν θέλει η κόρη του να μην έχει το όνομα του. Την αγαπάει πολύ. Είναι καταρρακωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συγκρατούμενος του καθ΄ ομολογία του δολοφόνου της άτυχης Καρολάιν.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Καθηγητής ασέλγησε σε 11χρονη μαθήτρια (βίντεο)

Έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ: ποιοι το δικαιούνται

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Πέτσας: Θα υπάρξουν μικρές εξαιρέσεις