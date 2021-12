Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Μποτόπουλος: υπάρχει πρόβλημα αναλογικότητας

Το πρόστιμο «εντοπίζει» ως πρόβλημα στον υποχρεωτικό εμβολιασμό ο συνταγματολόγος. Πώς το δικαιολογεί.

Για το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε πολίτες άνω των 60 μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνταγματολόγος Κώστας Μποτόπουλος, χαρακτηρίζοντάς το «προβληματικό από πολιτική και συνταγματική άποχψη».

«Η συνταγματικότητα κρίνεται από τα δικαστήρια. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πού κινείται η άποψη και το θέμα του προστίμου.

Πρώτον γιατί μόνο σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων;

Δεύτερον τα άτομα μεγάλης ηλικίας θα έπρεπε να προστατεύονται από το Σύνταγμα

Τρίτον μέσα σε αυτή την ηλικία -των άνω των 60 -υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να παίρνουν πολύ χαμηλή σύνταξη και τα 100 ευρώ είναι πολλά, εκεί μπαίνει θέμα αναλογικότητας».

Επεσήμανε ότι, όπως και στη Γαλλία, θα ήταν καλύτερο το μέτρο να αφορά άτομα άνω των 65, ώστε να μην «πιάνει» άτομα που εργάζονται και τόνισε πως «το πρόβλημα είναι το πρόστιμο» και όχι η υποχρεωτικότητα.

«Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Έχουμε ήδη αποφάσεις που έχουν πει ότι μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο είναι επιτρεπτή η υποχρεωτικότητα», είπε εξηγώντας πως «ο περιορισμός κάποιων προσωπικών ελευθεριών ενόψει το γενικότερου συμφέροντος είναι θεμιτός, μέσα σε πλαίσια».

