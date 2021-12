Life

“Το Πρωινό”: γιατί ο Λιγνάδης δεν θα πάει στην κηδεία της μητέρας του (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο συνήγορος του προφυλακισμένου ηθοποιού και σκηνοθέτη, για τους λόγους της απουσίας του από την εξόδιο ακολουθία για την μητέρα του.

«Κάναμε μια αίτηση χθες, η οποία θα ικανοποιείτο», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» ο Αλέξης Κούγιας, αναφορικά με το αίτημα του προφυλακισμένου πελάτη του, Δημήτρη Λιγνάδη, να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του.

Όπως διευκρίνισε ο ποινικολόγος, «όμως, σε συζήτηση που έγινε μεταξύ της οικογένειας, αποφασίστηκε να μην παραστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης, για να μην χαλάσει το νόημα της κηδείας και να μην υπάρξει “αποπροσανατολισμός”», όπως ανέφερε ότι θα συνέβαινε, λόγω της αναμενόμενης παρουσίας τηλεοπτικών συνεργείων και δημοσιογράφων.

Ο ποινικολόγος αναφέρθηκε και στην δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά και την αντίδραση του καθ΄ ομολογίαν του συζυγοκτόνου, σχετικά με την πρόθεση των γονιών της άτυχης νεαρής μητέρας, να αλλάξει το επίθετο της μικρής Λυδίας, ώστε να μην φέρει το επώνυμο του δολοφόνου πατέρα της.

