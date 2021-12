Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Πιατάς: Λιγνάδης και Φιλιππίδης έχουν “τελειώσει” (βίντεο)

Τι είπε για τον Παύλο Χαϊκάλη. Πως σχολίασε τα μέτρα για τον κορονοϊό και τι ανέφερε για “το κουτσομπολιό της κουζίνας και το.. σαλόνι”.

«Περιμένω τις πρώτες συλλήψεις για να μπορέσω να αντιδράσω», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» ο Δημήτρης Πιατάς, κληθείς να σχολιάσει τα νέα μέτρα που λαμβάνονται για την αναχαίτιση της διασποράς του κορονοϊού, σχολιάζοντας ακόμη πως «το τιμωρητικό μέτρο είναι στο όριο του αυταρχισμού».

Ερωτηθείς για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τον Πέτρο Φιλιππίδη είπε πως πλέον οι υποθέσεις είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης και επεσήμανε πως όλα όσα ακούγονται στην δημόσια σφαίρα σχετικά με τις καταγγελίες και τις εξελίξεις δεν τον ενδιαφέρουν, αναφέροντας χαρακτηριστικά «δεν έχω σχέση με το κουτσομπολιό της κουζίνας ή της τουαλέτας ή βάλτε όποιους άλλους βοηθητικούς χώρους θέλετε. Είμαι στο σαλόνι εγώ».

Υποστήριξε πάντως ότι ουσιαστικά η καριέρα τους στην υποκριτική έχει τελειώσει, λέγοντας «δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να επανέλθουν στον χώρο της εργασίας».

Σε ότι αφορά τις εξελίξεις με τον Παύλο Χαϊκάλη, ο Δημήτρης Πιατάς είπε «αν κατάλαβα καλά, δήλωσε ο ίδιος ο Παύλος ότι θέλει να αποσυρθεί. Αισθάνομαι άσχημα για τον Παύλο, γιατί τιμωρείται. Αλλά έχει ευθύνες, όλοι έχουμε ευθύνες».

