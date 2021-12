Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι εξαιρέσεις και τα μειωμένα πρόστιμα

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Νέα παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατατέθηκε η τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας», το οποίο ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με αυτήν, «για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορονοϊού όλοι όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου του 1961 και διαμένουν στην Ελλάδα».

Κατά την τροπολογία, θα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη δόση έως και την 16η Ιανουαρίου 2022, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Από την υποχρεωτικότητα εξαιρούνται:

Όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 180 ημερών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του υποχρεωτικού εμβολιασμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως.

Εφόσον γίνει η πρώτη δόση έως και τη 15η ημέρα του Ιανουαρίου και ολοκληρωθεί ο εμβολιαστικός κύκλος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικά για αυτόν τον μήνα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ .

και ολοκληρωθεί ο εμβολιαστικός κύκλος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικά για αυτόν τον μήνα, επιβάλλεται διοικητικό . Σε περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης από τη 16η ημέρα του μήνα και μετά, επιβάλλεται το σύνολο του προστίμου.

Οι κυρώσεις αίρονται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Το σχετικό πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ κατά τη διαδικασία τηρούνται όλοι οι όροι που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Οι πόροι που συγκεντρώνονται από την επιβολή των κυρώσεων αξιοποιούνται αποκλειστικά για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, λαμβανομένων υπόψη επιδημιολογικών δεδομένων, καθορίζεται ο χρόνος λήξης της ισχύος της διάταξης.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το μεσημέρι στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, καθώς θα αναφερθεί στο ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ετών.

Ενστάσεις για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τις κυρώσεις εξέφρασαν μιλώντας στον ΑΝΤ1 οι συνταγματολόγοι Κώστας Χρυσόγονος και Κώστας Μποτόπουλος, καθώς και η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού. Στον αντίποδα, υπέρ του μέτρου τάχθηκε στο “Καλημέρα Ελλάδα” ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

