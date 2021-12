Πολιτική

Μητσοτάκης - AIDS: Ένταξη στην άυλη συνταγογράφηση των οροθετικών ασθενών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας.

Συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας είχε την Τρίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, σήμερα 1η Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απόφαση της Κυβέρνησης να νομοθετήσει την πλήρη ένταξη στην άυλη-ηλεκτρονική συνταγογράφηση των οροθετικών ασθενών που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή και να δώσει τη δυνατότητα αναδοχής σε πολίτες που έχουν προσβληθεί από τον HIV ή από ηπατίτιδα Β και ακολουθούν συγκεκριμένη θεραπεία, στο πλαίσιο της πολιτικής για άρση όλων των διακρίσεων σε βάρος των οροθετικών και για τη διευκόλυνση της θεραπείας τους.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως η Κυβέρνηση θα θεσμοθετήσει τον ρόλο των οργανωμένων συλλόγων που εκπροσωπούν ασθενείς όσον αφορά τη συνεργασία τους με την Πολιτεία.

«Έχει και τη δική της ξεχωριστή σημειολογία το γεγονός ότι ψηφίζουμε σημαντικές ρυθμίσεις στη Βουλή. Η πρώτη είναι η δυνατότητα να έχουν δυνατότητα τεκνοθεσίας οι οροθετικοί συμπολίτες μας, εφόσον λαμβάνουν την κατάλληλη αγωγή, κάτι το οποίο μου έκανε πολλή εντύπωση ότι δεν είχε ήδη αντιμετωπιστεί. Όπως, βέβαια, και πολύ σημαντική είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που θα ισχύει, πλέον, για όλους όσοι ακολουθούν αντιρετροϊκές θεραπείες. Είναι δύο παρεμβάσεις σημαντικές. Θα ψηφιστούν αύριο και αποτελούν μόνο μέρος ενός συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως, παρά τα ιατρικά άλματα που έχουν επιτευχθεί για την αντιμετώπιση της ασθένειας, που την έχουν καταστήσει μία διαχειρίσιμη νόσο, «δυστυχώς αυτό που έχει μείνει ακόμα είναι αρκετά κατάλοιπα και αρκετά στερεότυπα από το παρελθόν. Είναι υποχρέωσή μας να τα σπάσουμε έτσι ώστε, εκτός από την πολύτιμη ιατρική φροντίδα και θεραπεία, να θεραπεύσουμε και τις κοινωνικές ουλές του στιγματισμού που ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Τολμώ να πω σε έναν άλλο αιώνα».

Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κοινωνία των Πολιτών στον σχεδιασμό πολιτικών υγείας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στρατηγικό ορίζοντα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να καθιερώσει την Ένωση Ασθενών Ελλάδας ως Κοινωνικό Εταίρο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η στενή συνεργασία της πολιτείας με τους πολίτες και θα προσδιοριστεί το νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει σε ανάλογους φορείς να συμβάλλουν στον σχεδιασμό, στη στήριξη και την αξιολόγηση των πολιτικών υγείας από τη σκοπιά της κοινωνίας, με στόχο την προάσπιση και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

«Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα συμφέροντά μας είναι ευθυγραμμισμένα με την έννοια ότι ο ασθενής, ο πολίτης, πρέπει να είναι στο επίκεντρο σύγχρονων πολιτικών υγείας», είπε ο Πρωθυπουργός. «Σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε την Ένωση Ελλήνων Ασθενών ως επίσημο Κοινωνικό Εταίρο της πολιτείας σε θέματα υγείας. Θέλουμε ευαισθητοποιημένους ασθενείς, οι οποίοι να μπορούν να έχουν τον πρώτο λόγο για τα ζητήματα που τους αφορούν», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι τα διδάγματα από την πανδημία μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα για τη ριζική βελτίωση του ΕΣΥ, με τη βοήθεια των ίδιων των ασθενών.

«Καθώς αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα και τις μεγάλες προκλήσεις της πανδημίας είναι μια μοναδική ευκαιρία -όπως έχω πει πολλές φορές- να κάνουμε πολύ τολμηρές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξεκινώντας από τη δημόσια υγεία και την πρόληψη, περνώντας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στο πώς θα κάνουμε τα νοσοκομεία μας καλύτερα, στο τι γίνεται αφού κάποιος ασθενής βγει από το νοσοκομείο. Και σε όλα αυτά σας θέλουμε συνεργάτες. Καθώς δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ουσιαστική παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο από αυτήν κάποιου ο οποίος είναι προσωπικά ευαισθητοποιημένος για το πρόβλημά του», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα ότι οι πόροι που εξοικονομούνται από τη βελτίωση του συστήματος υγείας θα επενδυθούν ξανά στην Υγεία. «Σκοπός μας δεν είναι, μέσα από τον περιορισμό της σπατάλης και ενίοτε της διαφθοράς στην Υγεία, να στηρίξουμε συνολικά τη δημοσιονομική μας πολιτική. Ο σκοπός μας είναι να απελευθερώσουμε πόρους τους οποίους θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε με υγιή, σωστό, τεχνοκρατικό και δίκαιο τρόπο το ίδιο το σύστημα υγείας», είπε.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η πρώην Πρόεδρος και νυν Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Κατερίνα Κουτσογιάννη και ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης και Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή”, Νίκος Δέδες.

«Διαπιστώνουμε και με την επαφή μας με τον κ. Υπουργό ότι πραγματικά υπάρχει μία ιδιαίτερη ευαισθησία και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δική σας κυβέρνηση είναι αυτή που θα κάνει πράξη αυτό που πραγματικά οραματιζόμαστε όλοι, χρόνια τώρα. Που έχει να κάνει με το να λαμβάνεται υπόψη η θέση του ασθενή, η άποψη του ασθενή, στη λήψη αποφάσεων», είπε η κ. Κουτσογιάννη.

«Για εμάς ήταν πολύ ευχάριστο όταν με τις δηλώσεις σας αναγνωρίσατε και διαπιστώσατε, κάτι το οποίο, φυσικά, σίγουρα το γνωρίζατε έτσι και αλλιώς, ότι η υγεία δεν είναι μία δαπάνη, είναι μια επένδυση και μια προϋπόθεση για την κοινωνική και την οικονομική ζωή. Οπότε, θεωρούμε ότι έχουμε να κερδίσουμε ως κοινωνία ένα στοίχημα, να έχουμε όσο το δυνατόν αποδοτικότερο Σύστημα Υγείας και δικαιότερο», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Δέδες.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, που συγκροτήθηκε τον Μάιο του 2019 και πλέον αποτελείται από 65 συλλόγους και οργανώσεις ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα, ήδη εκπροσωπείται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.

Όπως δήλωσε κατά τη συνάντηση ο Υπουργός Υγείας, έχει δρομολογηθεί η εκπροσώπηση της Ένωσης και στον νέο κεντρικό φορέα προμηθειών υγείας (ΕΚΑΠΥ), που συγκροτείται με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας. «Μπαίνετε και ως συνομιλητής στο κομμάτι της ΕΚΑΠΥ. Η ΕΚΑΠΥ είναι μέσα στον φορέα του επιστημονικού οργάνου που θα εισηγείται για τις προμήθειες του Υπουργείου Υγείας. Δίνεται μια δυνατότητα ως Ένωση να μπορείτε να έχετε λόγο και στις προδιαγραφές και σε όλη τη συζήτηση που γίνεται», είπε ο κ. Πλεύρης.

«Ο εμβολιασμός προστατεύει τους συνανθρώπους μας»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε επίσης η σημασία του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, καθώς θωρακίζει τη δημόσια υγεία και προστατεύει τους πολίτες που πάσχουν από υποκείμενα ή χρόνια νοσήματα, με συνέπεια να είναι πιο ευάλωτοι.

«Την Πέμπτη που μας πέρασε είχαμε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη Τύπου σε σχέση με τον εμβολιασμό. Αγκαλιάστηκε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι ίδιοι οι ασθενείς βγήκαν και έκαναν έκκληση στον κόσμο να εμβολιαστεί, γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι βρισκόμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στον ιό», σημείωσε η κ. Κουτσογιάννη.

«Πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, είναι από τις λίγες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που έκαναν μία πολύ αξιόλογη καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού, η οποία είχε περιεχόμενο, είχε σωστά μηνύματα. Δυστυχώς, ενώ πολλοί μιλούν για καμπάνια και για προσπάθεια κινητοποίησης υπέρ του εμβολιασμού λίγοι το έπραξαν, και εσείς είσαστε μια από αυτές τις οργανώσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

