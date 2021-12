Οικονομία

Μητσοτάκης - ΣΕΒ: Συζήτηση για επενδύσεις, ενέργεια και ψηφιακή μετάβαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.

Με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην οικονομία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και τη βιομηχανική πολιτική.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Από την πλευρά του ΣΕΒ, συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΔΣ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Ευθύμιος Βιδάλης, οι αντιπρόεδροι του ΔΣ, Ιωάννης Γιώτης, Σπύρος Θεοδωρόπουλος και Ευάγγελος Μυτιλιναίος, ο ταμίας, Μάρκος Βερέμης και τα μέλη Ευτύχιος Βασιλάκης και Βασίλειος Ψάλτης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: οργή του πιλότου για την αλλαγή επώνυμου της Λυδίας

Έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ: ποιοι το δικαιούνται

“Το Πρωινό”: γιατί ο Λιγνάδης δεν θα πάει στην κηδεία της μητέρας του (βίντεο)