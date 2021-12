Αθλητικά

“Το Πρωινό” - Κωσταντίνος Βέλτσης: ο ακρωτηριασμός και η “δύναμη ζωής” (βίντεο)

Ο παραολυμπιονίκης Κωνσταντίνος Βέλτσης μίλησε για το ατύχημα που είχε, τον τρόπο που “πήρε πάλι την ζωή στα χέρια του” και την παρακίνηση από ένα σπουδαίο αθλητή που τον ώθησε στον στίβo.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη ο παραολυμπιονίκης, Κωνσταντίνος Βέλτσης.

Όπως είπε, μιλώντας στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα, «είχα ένα τροχαίο ατύχημα, σε ηλικία 19 ετών, με δική μου υπαιτιότητα. Είχα αναπτύξει παραπάνω ταχύτητα και κατέληξα στις προστατευτικές μπάρες, στο Γαλάτσι, στην Λεωφόρο Βεΐκου. Εκείνη την ώρα είχαν μουδιάσει τα πόδια μου, δεν τα ένιωθα καθόλου. Είχα τις αισθήσεις μου, δεν είχα καταλάβει ότι είχα χάσει το πόδι μου. Είχε τραυματιστεί και το δεξί μου πόδι. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι έμεινα ανάπηρος, γιατί νόμιζα ότι είχα χτυπήσει την σπονδυλική στήλη».

«Πριν μπω στο χειρουργείο ο γιατρός μου είπε πως πρέπει να ακρωτηριαστεί το αριστερό μου πόδι και νομίζω ήταν καλύτερα που το έμαθα πριν το χειρουργείο. Δεν υπήρχε ο χρόνος ούτε η πολυτέλεια για δεύτερη γνώμη», συμπλήρωσε

Όπως προσέθεσε ο παραολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος, «όταν βγήκα από το χειρουργείο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν χρειάστηκα ψυχολόγο ή κάποιον άλλο ειδικό. Είχα δίπλα μου τους γονείς μου, τους φίλους μου και νομίζω πέρασα μια ολοκληρωμένη ψυχολογική φάση: έκλαψα και πένθησα για την συνέχεια της ζωής μου που πίστευα ότι έχασα, όμως οι κατάλληλοι άνθρωποι στην συγκεκριμένη στιγμή, βοήθησαν οι αρνητικές σκέψεις να φύγουν από το μυαλό μου».

«Η κοινωνία δεν με έκανε να αισθανθώ μειονεκτικά. Εγώ ένιωθα κάπως έτσι, ιδίως τα πρώτα χρόνια, μέχρι να βρω τα πατήματα μου, με το πρόσθετο μέλος», είπε ο Κωνσταντίνος Βέλτσης.

Για την ενασχόληση του με τον αθλητισμό είπε πως έγινε «από σπόντα, καθώς ξεκίνησα να γυμνάζομαι για να δυναμώσω τα πόδια μου. Κάποια στιγμή ο Μιχάλης Σεϊτης μου πρότεινε να δοκιμάσω τον στίβο, λέγοντας “ψάχνουμε άτομα για την σκυταλοδρομία 4Χ100” και με αυτή την παρακίνηση ξεκίνησα».

«Έκλεισε η χρονιά με ατομικό ρεκόρ κοντά στα 6,70 μέτρα», είπε ο παραολυμπιονίκης μας, σημειώνοντας πως το παγκόσμιο ρεκόρ είναι σχεδόν ίδιο με των αρτιμελών αθλητών, γύρω στα 8,40 μέτρα.

Ο Κωνσταντίνος Βέλτσης μίλησε ακόμη για την ζαχαροπλαστική, το επάγγελμα του που όμως εγκατέλειψε, αλλά και τον γάμο του, καθώς και την πρόσφατη απόκτηση του πρώτου παιδιού του.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

