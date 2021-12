Κοινωνία

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: “Όχι” στην αξιολόγηση εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών

Ζητεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την απόσυρση του άρθρου 40 για την ΕΣΔΙ.

Με ένα σχεδόν ομόφωνο “όχι”, τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, απέρριψαν τον σχεδιασμό για γραπτές αξιολογήσεις εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, θεωρώντας ότι αυτές προσβάλουν το κύρος του θεσμού και πλήττουν τη δικαστική ανεξαρτησία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολογούνται κάθε χρόνο στην δικαιοδοτική τους κρίση από τα αρμόδια όργανα της επιθεώρησης. Δεν δέχονται να υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα αναπαράγουν την μία και μοναδική αλήθεια του διδάσκοντος και στοχεύουν να κάμψουν την ελεύθερη γνώμη και επιστημονική άποψη.

Μετά την προχθεσινή επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών που κατέληξε στις ίδιες διαπιστώσεις, οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς ζητούν πλέον από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την απόσυρση της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 40 του σχεδίου νόμου για την ΕΣΔΙ. Το Κράτος οφείλει να ακούσει την ομόθυμη άποψη του Δικαστικού Σώματος.»

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είχαν ως εξής:

«Συμφωνείτε με το άρθρο 40 του σχεδίου νόμου για την ΕΣΔΙ, που προβλέπει τη διενέργεια εξέτασης και βαθμολόγησης μετά την παρακολούθηση υποχρεωτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με εισαγωγή του αποτελέσματος στον υπηρεσιακό φάκελο;»

OX I: 1.044 ψήφοι (97,1%)

I: 1.044 ψήφοι (97,1%) NAI: 18 (2,9%)

«Συμφωνείτε πως η υποβολή των δικαστικών λειτουργών σε γραπτές εξετάσεις απαξιώνει τον θεσμικό τους ρόλο;»

NAI : 1.017 (94,6%)

: 1.017 (94,6%) OXI: 55 (5,4%)

Ψηφοφόροι: 1.749

Σύνολο ψηφοδελτίων: 1.075

