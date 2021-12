Life

“Το Πρωινό” - Κοκκίδου: η νεκρωτική πνευμονία, τα 35 κιλά που έχασε και το θέατρο (βίντεο)

Τι είπε η Ελένη Κοκκίδου για την παράσταση, την οποία ανεβάζει ξανά μετά από 10 χρόνια. Δηκτικά τα σχόλια της για τα μέτρα αναχαίτισης του κορονοϊού και τους εμβολιασμούς.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη η ηθοποιός Ελένη Κοκκίδου.

Μιλώντας για την παράσταση «Η γυναίκα της Πάτρας», στην οποία πρωταγωνιστεί, είπε πως ήρθε σε επαφή με την γυναίκα αυτή, μέσα από το κείμενο του Γιώργου Χρονιά και αναφέρθηκε στην ιστορία της πρωταγωνίστριας, η οποία είχε εννέα παιδιά και αποφάσισε, μετά από δυσκολίες της ζωής, να ακολουθήσει τον δρόμο της πορνείας.

«Η γυναίκα αυτή, η Παναγιώτα που όμως επειδή ήταν καλλονή την φώναζαν όλοι Πανωραία, αφηγήθηκε στον Γιώργο Χρονά την ζωή της στο πλαίσιο ραδιοφωνικών εκπομπών που είχε. Ακολούθως ο Χρονάς έγραψε ένα βιβλίο και πάνω σε αυτό έγινε η θεατρική παράσταση που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από 10 χρόνια και τώρα είπαμε να την παρουσιάσουμε ξανά», είπε η ηθοποιός.

Όπως σημείωσε η Ελένη Κοκκίδου, «είναι διαφορετικό το έργο τώρα, διότι εγώ είμαι διαφορετική, έχω μεγαλώσει κι άλλο. Ο ανθρώπινος πόνος που πέρασε αυτή η γυναίκα υπάρχει πάντα, οι περιθωριακοί έχουν πολλαπλασιαστεί και υπάρχουν γύρω μας και αποκτούν φωνή μέσα από το έργο. Το επάγγελμα της γυναίκας δεν έχει τόσο μεγάλο ρόλο στην παράσταση, η οποία αρέσει στο κοινό όλων των ηλικιών, διότι δίνει μια δυναμική ζωής και ένα παράδειγμα. Είναι ο αυθεντικός άνθρωπος, ο οποίος έχει αφηγηθεί την ζωή του, που “σπάει κόκκαλα”».

Για την απώλεια 35 κιλών στην διάρκεια της καραντίνας, η Ελένη Κοκκίδου είπε πως ήταν υπέρβαρη τα τελευταία 10 χρόνια, ως αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων στην ζωή της και πήρε μια απόφαση ζωής να αλλάξει τον εαυτό της, Όπως είπε, «Έχω κάνει πολλές δίαιτες στην ζωή μου, είχα εξάρτηση από το φαγητό που έπρεπε να κόψω. Μέχρι το τέλος της ζωής μου θα έχω τον φόβο ότι μπορεί πάλι να πάρω κιλά. Ήταν θέμα ψυχικού βάρους που ήθελα να πετάξω από επάνω μου, όχι η εξωτερική εμφάνιση μου. Έφυγαν πολλοί άνθρωποι δικοί μου τα τελευταία χρόνια, με έκαναν να κλειστώ μέσα μου και να φτιάξω ένα τείχος, που ήθελα να το σπάσω και να βγω έξω. Αποφάσισα ότι δεν ήθελα πλέον την θλίψη στην ζωή μου κι έτσι μπόρεσα και το έβγαλα. Η παχυσαρκία δείχνει μια αδυναμία η οποία «φωνάζει». Οι μη παχύσαρκοι απλώς κρύβουν τις αδυναμίες τους ή τις δείχνουν διαφορετικά».

Για την βαριά νεκρωτική πνευμονία, από την οποία νόσησε στα 40 χρόνια της, η Ελένη Κοκκίδου είπε ότι από το μικρόβιο που κυκλοφορούσε στον οργανισμό της με μεγάλη ταχύτητα, έχασε κάποια στιγμή τις αισθήσεις της και ξύπνησε στην Εντατική. Σημείωσε πως «οι γιατροί περίμεναν ότι θα πεθάνω, διότι είχαν γεμίσει πύον οι δύο πνεύμονες μου. Όταν ξύπνησα, περίμεναν ότι θα κάνω μια ζωή εγχειρήσεις, όμως ούτε αυτό συνέβη, έχω πλέον μόνο ένα μικρό κομμάτι που δεν λειτουργεί στον πνεύμονα μου. Προσέχω πολύ περισσότερο τώρα με τον κορονοϊό, έχω κάνει και την τρίτη δόση του εμβολίου».

«Το πρόστιμο των 100 ευρώ είναι σοκαριστικό, είναι κάπως αστείο, γιατί είναι μια «παιδική συμπεριφορά». Οι πολίτες θα έπρεπε να φέρονται ως ενήλικες. Όταν δεν είναι όλοι ενήλικες… Η Κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί, όπως κάνουν και οι άλλες κυβερνήσεις λαμβάνοντας μέτρα», είπε για τα νέα μέτρα με επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

«Είναι πολύ ευχάριστο και μοναδικό να φτάνεις και στο “τελευταίο σπίτι”, ειδικά τον “καιρό της θλίψης”. Βιώνω με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη ότι στην ζωή μου έτυχε “Η Μουρμούρα”», είπε για την συμμετοχή της στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά, εξηγώντας πως η χαρά της είναι μεγάλη, διότι «απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό και όχι στο κοινό που έρχεται στο θέατρο».

«Η πρώτη λέξη μου ήταν “μαμά”, η δεύτερη “μπαμπάς” και η τρίτη “μόνη μου”», είπε αναφερόμενη στην παιδική της ηλικία, αναφέροντας διάφορα αστεία περιστατικά, ενώ ανέφερε πως δεν δημιούργησε οικογένεια, διότι δεν βρέθηκε ο κατάλληλος σύντροφος.

