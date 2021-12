Αθλητικά

Super League: Αναβολή δύο αγώνων ζήτησε η Αστυνομία

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η ΕΛ.ΑΣ. ζητεί την αναβολή των ματς. Ποια ήταν η απάντηση της λίγκας.

Η Super League απάντησε αρνητικά στο αίτημα της Αστυνομίας για την αναβολή των αναμετρήσεων ΑΕΚ - Παναθηναϊκός και Ιωνικός - ΠΑΟΚ για λόγους ασφαλείας.

Οι δύο αγώνες πρωταθλήματος έχουν οριστεί για την προσεχή Κυριακή και η Αστυνομία ζήτησε την αναβολή τους, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται στην Αθήνα ο Πάπας Φραγκίσκος, ενώ την Δευτέρα είναι η επέτειος της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η λίγκα απάντησε αρνητικά στο συγκεκριμένο αίτημα, αλλά την τελική απόφαση θα πάρει ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

