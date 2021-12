Οικονομία

VICE SPECIALS για την υπόθεση Halkbank

Το σκάνδαλο στο οποίο ενεπλάκη ο Ερντογάν και ο γαμπρός του στο μικροσκόπιο του VICE SPECIALS, στον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, στη 01:15, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ΑΝΤ1 το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, με τίτλο «Υπόθεση Halkbank: Ένα Σκάνδαλο Δισεκατομμυρίων και ο Ερντογάν».

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2021, αμερικανικό δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως για να αρχίσει η δίκη της δεύτερης μεγαλύτερης τουρκικής κρατικής τράπεζας, της Halkbank, η οποία κατηγορείται για το σπάσιμο των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί σε αμερικανικό δικαστήριο, σ’ αυτή την υπόθεση φέρεται να διακινήθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια προς όφελος του Ιράν με ανταλλάγματα σε υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους και πολιτικούς. Επιπλέον, στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκονται τόσο ο τότε υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, όσο και ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος.

Το VICE βρέθηκε στην Ουάσινγκτον, όπου ο Χάρης Καρανίκας συνομίλησε με τον Aykan Erdemir, πρώην αντιπολιτευόμενο Τούρκο βουλευτή, ο οποίος έχει ασχοληθεί διεξοδικά με την υπόθεση της Halkabank και θεωρεί ότι δεν πρόκειται απλώς για μία υπόθεση διαφθοράς, αλλά για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα κατασκοπείας στην Ιστορία. Η συνέντευξή του πραγματοποιήθηκε σε μυστική τοποθεσία, καθώς βρίσκεται σε λίστα ανεπιθύμητων προσώπων του Ιράν και δέχεται απειλές για τη ζωή του.

Συνάντησε, επίσης, τον John Schanzer, πρώην αναλυτή του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και στέλεχος σήμερα του think tank Foundation for the Defence of Democracies, ο οποίος εξήγησε πώς εντόπισε το κόλπο για το σπάσιμο των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Για τον ρόλο του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο δικαστικό μέρος της υπόθεσης της Halkbank, μίλησε ο Αμερικανός ερευνητής-δημοσιογράφος, Adam Klasfeld που παρακολουθεί την υπόθεση από την αρχή της.

Ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δρίβας ανέλυσε στην Ελίζα Μπενβενίστε ποιες συνέπειες μπορεί να έχει η δίκη της Halkbank στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και πώς μπορεί να επηρεάσει τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ο καθηγητής Οικονομικών Κώστας Μελάς απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα για το αν μία ενδεχόμενη καταδικαστική απόφαση κατά της Halkbank θα είναι η «ταφόπλακα» της τουρκικής οικονομίας, όπως υποστηρίζουν αρκετοί αναλυτές.

Τέλος, ο πατέρας Alex Karloutsos από την Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής, προσωπικός φίλος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, εξήγησε γιατί πιστεύει ότι η νέα εποχή θα φέρει αλλαγές στις ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας και Τουρκίας.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1

