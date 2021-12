Life

“Game Of Chefs”: Τελικός την Τετάρτη στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο μέρος του γεμάτου ένταση και αγωνία τελικού του διαγωνισμού μαγειρικής, προβάλλεται το βράδυ της Τετάρτης στον ΑΝΤ1.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για μια μάχη, μέχρι τελικής πτώσεως στο πεδίο της κουζίνας, η οποία θα φέρει τους διαγωνιζόμενους ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δίνει το σύνθημα και η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο ΤΕΛΙΚΟ ξεκινά.

Άγγελος Σακάι, Αλέξανδρος Καρακατσάνης και Γιώργος Μπερκάκης είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τη νίκη, την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Στο αποψινό επεισόδιο, που θα δούμε το Α’ μέρος του ΤΕΛΙΚΟΥ, οι 3 διαγωνιζόμενοι καλούνται να δώσουν έναν γαστρονομικό αγώνα γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές. Δεν είναι, όμως, μόνοι! Κοντά τους έχουν 3 βοηθούς που… έρχονται από τα παλιά!

Οι 3 βοηθοί του Άγγελου Σακάι είναι οι Γιώργος Καπενεκάκης, Δημήτρης Γιοβανόπουλος και Βασίλης Σωκιανός.

Οι 3 βοηθοί του Αλέξανδρου Καρακατσάνη είναι οι Ηλίας Σταμάτης Καρακατσάνης Τεχάντα, Κωνσταντίνος Γαρυφάλλου και Ιάσονας Ζυγούρας.

ΟΙ 3 βοηθοί του Γιώργου Μπερκάκη είναι οι Άλκης Μαρκογιαννάκης, Κατερίνα Ράπη και Μαρίνος Φακής.

Οι 3 φιναλίστ πρέπει να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο μενού τριών πιάτων: ορεκτικό, κυρίως και γλυκό. Στη διάθεσή τους έχουν 1,5 ώρα για την προετοιμασία και από 1 ώρα για κάθε πιάτο.

Τα πιάτα θα δοκιμάσουν 14 γευσιγνώστες που είναι διακεκριμένους σεφ, σομελιέ, δημοσιογράφοι, κριτικοί εστιατορίων και food bloggers: Παλαχούρας Απόστολος, Βαγιωνάς Γιώργος, Fahd Αλέξανδρος Hassan Kassem, Κίκης Γρηγόρης, Αντωνόπουλος Δημήτρης, Πεδιαδιτάκης Σπύρος, Σκλαβενίτης Άρης, Παμπόρης Δημήτρης, Βλαντίκας Κωσταντίνος, Σκοτίδας Πέτρος, Δαρειώτη Νανά, Στυλιανουδάκης Γιώργος, Χέλμης Γρηγόρης, Βαλλάτος Φώτης.

Οι 3 κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης, Άνταμ Κοντοβάς, μπορούν να βρίσκονται στην κουζίνα, να συνομιλούν με τους παίκτες, ενώ μόλις τα πιάτα πάνε στους γευσιγνώστες μπορούν κι εκείνοι να δοκιμάσουν από το πιάτο που τους αναλογεί.

Το μενού που έχει επιλέξει να παρουσιάσει ο Άγγελος είναι σχετικά απλό, με επιρροές από τη γαλλική κουζίνα, ενώ την παρασκευή του γλυκού την έχει αναθέσει στον Δημήτρη Γιοβανόπουλο.

Το μενού του Αλέξανδρου έχει επιρροές από τη Λιβανέζικη κουζίνα για να τιμήσει τη σύζυγό του, η οποία έχει καταγωγή από τον Λίβανο.

Ο Γιώργος αντλεί έμπνευση από την Κρήτη.

Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του ορεκτικού οι γευσιγνώστες αρχίζουν να το δοκιμάζουν, ενώ οι 3 φιναλίστ παραμένουν στην κουζίνα τους και ξεκινούν, αμέσως, την παρασκευή του κυρίως πιάτου…

«Game Of Chefs»: Απόψε, στις 21:00, ΤΕΛΙΚΟΣ Α’ ΜΕΡΟΣ

#GameOfChefsGR

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: οργή του πιλότου για την αλλαγή επώνυμου της Λυδίας

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Δεκέμβριος, η Αφροδίτη και η έκλειψη (βίντεο)

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι εξαιρέσεις και τα μειωμένα πρόστιμα