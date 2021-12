Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βόλος: πέθανε η σύζυγος του αγνοούμενου ηλικιωμένου

Νέα οικογενειακή τραγωδία στο Βόλο, με "διπλό χτύπημα".

Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πόλη του Βόλου όπου έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από κορονοϊό η 74χρονη Χριστίνα Τσιγκούδη.

Ο θάνατός της, δοκιμάζει τις αντοχές της οικογένειας, η οποία από τις 12 Οκτωβρίου του 2021 αναζητεί τον Βασίλη Τσιγκούδη, 81 ετών, ο οποίος πάσχει από άνοια. Ο Βασίλης Τσιγκούδης έφυγε από το σπίτι και χάθηκε στη διαδρομή από το καφενείο μέχρι το σπίτι του, στη συνοικία Χρυσοχοϊδη Βόλου.

Οι συγγενείς και τα παιδιά της οικογένειας Τσιγκούδη, μετά και την ταφή της μητέρας τους, επανέρχονται ζητώντας βοήθεια, μήπως και εντοπιστεί ο πατέρας τους.

Μάλιστα ανάρτησαν φωτογραφία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας από τους συμπολίτες, αν τον δουν και τον αναγνωρίσουν, να ενημερώσουν τις αρχές, γιατί βρίσκεται σε κίνδυνο.

Αργότερα βρέθηκαν το πορτοφόλι και το κινητό του τηλέφωνο πεταμένα δίπλα από κάδο σκουπιδιών, στην περιοχή Μεταμορφώσεως και Γ. Δήμου.

πηγή thessaliatv.gr

