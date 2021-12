Κοινωνία

Amber Alert: Εξαφάνιση 13χρονου

Συναγερμό έχει σημάνει το “Χαμόγελο του Παιδιού” για την εξαφάνιση του αγοριού.

“Amber Alert” εξέδωσε το “Χαμόγελο του Παιδιού” για την εξαφάνιση του 13χρονου Τάσου Γκουτζέλη, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το μεσημέρι της Τρίτης. Το παιδί εξαφανίστηκε από την περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”:

«Στις 30/11/2021, και ώρα 13.00 εξαφανίστηκε από την περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης ο Γκουτζέλης Τάσος 13 ετών. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου Γκουτζέλη Τάσου βραδινές ώρες και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Ο Γκουτζέλης Τάσος έχει καστανά μαλλιά, πράσινα μάτια, ύψος 1.65 και είναι κανονικού βάρους. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, μπλε φούτερ με κουκούλα, μπλε-άσπρα αθλητικά παπούτσια, κόκκινο μπουφάν. Κρατούσε κόκκινη σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “”Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις”, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά ΕΔΩ και για Apple κινητά ΕΔΩ».

