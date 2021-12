Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρόδος: Σπουδαία ανακάλυψη από βιολόγο (εικόνες)

Έλληνας επιστήμονας που ζει για χρόνια στο εξωτερικό, έκανε μια σπουδαία ανακάλυψη.

Σε μια σπουδαία ανακάλυψη, για την επιστημονική κοινότητα αλλά και για το νησί της Ρόδου, προχώρησε ο Ρόδιος βιολόγος Κωνσταντίνος Καλαεντζής ο οποίος στα τελευταία χρόνια διαπρέπει στο εξωτερικό.

Ο Κωνσταντίνος Καλαεντζής, MSc ανακάλυψε ένα είδος που παρέμεινε “κρυμμένο” για εκατομμύρια χρόνια και είναι γνωστό παγκοσμίως μόνο από το νησί της Ρόδου! Πρόκειται για ένα χερσαίο γαστερόποδο, ένα είδος ανάμεσα σε σαλιγκάρι και γυμνοσάλιαγκα, καθώς διαθέτει ένα υποτυπώδες κέλυφος.

Ο Ρόδιος επιστήμονας είναι απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ και μεταπτυχιακός φοιτητής Μοριακής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν (Ολλανδία), με εργαστηριακή εμπειρία σε φυλογενετικές αναλύσεις (εργαστήριο Γενετικής Πληθυσμών, ΑΠΘ) και τη βιολογία διατήρησης (WildGenes Lab, Σκωτία).

Αυτή την περίοδο εκπονεί την μεταπτυχιακή εργασία του με θέμα τη γονιδιωματική αμφιβίων στο Naturalis Biodiversity Center στην Ολλανδία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εκτός από τη φυλογένεση και τη βιογεωγραφία ζωικών οργανισμών, τη βιολογία διατήρησης, την ερπετολογία και τις βιολογικές εισβολές.

Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη ανακάλυψή του ο κ. Κ. Καλαεντζής, γνωστοποίησε το όνομα του είδους που για εκατομμύρια χρόνια ήταν στην αφάνεια και πλέον φέρει την ονομασία «Libania rhodia Hausdorf & Kalaentzis, 2021».

Ειδικότερα, ο Ρόδιος επιστήμονας γνωστοποίησε σχετικά με την ανακάλυψή του, τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία για τα οποία δέχεται «ομοβροντία» συγχαρητήριων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό:

«Είναι πάντα μεγάλη χαρά να ανακαλύπτεις οτιδήποτε καινούριο, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για ένα νέο είδος για την επιστήμη!

Έχοντας από μικρός το “μικρόβιο” της εξερεύνησης, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έτυχε να ανακαλύψω και να “βαφτίσω” ένα καινούριο είδος (μαζί με τον εξαιρετικό Γερμανό ερευνητή του LIB, Dr. Bernhard Hausdorf), ένα είδος που παρέμεινε “κρυμμένο” για εκατομμύρια χρόνια! Γνωρίστε λοιπόν το είδος Libania rhodia Hausdorf & Kalaentzis, 2021 γνωστό μέχρι τώρα μόνο από το νησί της Ρόδου! Πρόκειται για ένα χερσαίο γαστερόποδο που ανήκει στην ομάδα των semi-slugs, δηλαδή κάτι ανάμεσα σε σαλιγκάρι και γυμνοσάλιαγκα, αφού διαθέτει ένα υποτυπώδες κέλυφος. Υπολογίζεται ότι διαχωρίστηκε από τον κοντινότερο συγγενή του (το είδος Lotharia cretica) πριν από περίπου 19 εκατομμύρια χρόνια. Η περιγραφή του είδους βασίστηκε σε μορφολογικά και μοριακά (cox1, 12S+16S rRNA, H3+H4, 5.8S rRNA, ITS2, 28S rRNA) κριτήρια. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research».

Πριν από μερικές ημέρες, μάλιστα, δημοσιεύτηκε η πρώτη ερευνητική εργασία του μεταπτυχιακού του στο επιστημονικό περιοδικό «Molecular Phylogenetics and Evolution», στην οποία επιχειρείται να διαλευκανθεί η εξελικτική ιστορία του γένους Ommatotriton (τρίτωνες) βάσει 177 πυρηνικών δεικτών DNA από αλληλούχιση νέας γενιάς (Ion Torrent).

Επίσης, ο Ρόδιος επιστήμονας, είναι ένας από τους ιδρυτές και διαχειριστής της ομάδας “Insects of Greece & Cyprus” που ξεκίνησε το 2014 μαζί με συμφοιτητές και φίλους του κατά τη διάρκεια του πρώτου τους έτους στο Βιολογικό του ΑΠΘ.

Σκοπός της ίδρυσης της ομάδας ήταν και είναι να έρθουν σε επαφή άτομα με το ίδιο ενδιαφέρον για τα έντομα και να μοιραστούν φωτογραφίες από αυτά απ’ όλη την Ελλάδα. Εκ των υστέρων προστέθηκε και η Κύπρος. Σήμερα η ομάδα αυτή αριθμεί χιλιάδες μέλη, Έλληνες και ξένους, επαγγελματίες εντομολόγους και ερευνητές, ερασιτέχνες φυσιολάτρες και φωτογράφους.

Σήμερα, ο κ. Κ. Καλαεντζής βρίσκεται στην Ολλανδία, στο μουσείο Naturalis.

Η συλλογή του Naturalis είναι τεράστια και είναι αποτέλεσμα συλλογών αιώνων, συνέχεια του ολλανδικού εμπορικού πνεύματος. Μόνο ένα κλάσμα της συνολικής συλλογής εμφανίζεται στους εκθεσιακούς χώρους, περίπου 10.000 αντίτυπα. Η συντριπτική πλειονότητα των κομματιών συλλογής του μουσείου – περίπου 12 εκατομμύρια αντικείμενα – αποθηκεύονται στον πύργο συλλογής.

Η συλλογή είναι μοναδική λόγω των πολλών τύπου δειγμάτων: όταν ανακαλύπτεται ένα νέο είδος ζώου, ένα δείγμα χαρακτηρίζεται ως πρότυπο για ολόκληρο το είδος και το είδος περιγράφεται βάσει αυτού του δείγματος. Αυτά του τύπου δείγματα είναι πολύτιμα για την επιστήμη. Σε ποιοτικό επίπεδο και εν μέρει λόγω των πολυάριθμων δειγμάτων και άλλων ιστορικών αξιών, οι συλλογές Naturalis συγκαταλέγονται στις δέκα κορυφαίες στον κόσμο.

Η συλλογή συμπεριλαμβάνει:

5.250.000 έντομα

2.290.000 ασπόνδυλα

1.000.000 σπονδυλωτά

1.160.000 απολιθώματα

440.000 πετρώματα και ορυκτά

2.000 πολύτιμοι λίθοι

10.000 αντικείμενα σε μια εκπαιδευτική συλλογή

