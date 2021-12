Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε η Παρθένα Κουτμερίδου

Υπέκυψε σε επιπλοκές της COVID-19 η κόρη του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Στάθη Κουτμερίδη.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 38χρονη Παρθένα Κουτμερίδου, η οποία νοσηλευόταν με COVID-19 στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου “Άγιος Λουκάς” στη Θεσσαλονίκη.

Η δικηγόρος και κόρη του πρώην βουλευτή Σερρών του ΠΑΣΟΚ, Στάθη Κουτμερίδη, διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό ενώ ήταν έγκυος στον 7ο μήνα.

Αρχικά νοσηλεύτηκε στο “Ιπποκράτειο”, όμως λόγω της εγκυμοσύνης της, κρίθηκε επιβεβλημένο να μεταφερθεί στον “Άγιο Λουκά”.

Οι γιατροί κατάφεραν να πάρουν το παιδί με καισαρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκλιπούσα ήταν ανεμβολίαστη.

