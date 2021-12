Life

“ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ”: στην κορυφή της τηλεθέασης τον Νοέμβριο

Οικογενειακή υπόθεση έχει γίνει η παρακολούθηση της παρέας της Θεσσαλονίκης, στην οθόνη του ΑΝΤ1, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Απόλυτη κυριαρχία και σταθερά πολύ υψηλές επιδόσεις σε όλα τα κοινά καταγράφουν καθημερινά οι «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» από την πρώτη μέρα που βγήκαν στον αέρα του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, τον Νοέμβριο (08.11-30.11), από Δευτέρα έως και Πέμπτη, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά, Στάθη Παναγιωτόπουλο και Χρήστο Κιούση, ήταν σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής τους, με μέσο όρο 22,2%, στο δυναμικό κοινό 18-54, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 7,7 μονάδες.

Το «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» παρακολούθησαν έστω και για 1’, κατά μέσο όρο, 1.673.159 τηλεθεατές, στο σύνολο του κοινού.

Καθ’όλη τη διάρκεια του μήνα, η δυναμική της εκπομπής ήταν εντυπωσιακή σε όλα τα κοινά, κάνοντας την παρέα της Θεσσαλονίκης οικογενειακή υπόθεση.

HIGHLIGHTS ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

26,2% , η υψηλότερη επίδοση της εκπομπής (29.11) στο δυναμικό κοινό 18-54

, η υψηλότερη επίδοση της εκπομπής (29.11) στο 37,7% το υψηλότερο ποσοστό της εκπομπής (9.11) στους άνδρες (18-34)

το υψηλότερο ποσοστό της εκπομπής (9.11) στους 27% το υψηλότερο ποσοστό της εκπομπής (29.11) στις γυναίκες (18-34)

