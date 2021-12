Κόσμος

Κορονοϊός - ΕΕ: νωρίτερα ο εμβολιασμός σε παιδιά 5 - 11 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίσπευση της κυκλοφορίας δεν θα επηρεάσει τις ποσότητες των εμβολίων που θα παραδοθούν.

Στις 13 Δεκεμβρίου - μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός - θα ξεκινήσει η κυκλοφορία του εμβολίου των BioNTech/Pfizer για παιδιά 5-11 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, κάνοντας λόγο για «καλά νέα για τους γονείς και τα παιδιά». Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από την γερμανική BioNTech.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της, η επίσπευση της κυκλοφορίας δεν θα επηρεάσει τις ποσότητες των εμβολίων που θα παραδοθούν, «χάρη στην τεράστια προσπάθεια» από πλευράς των εργαζομένων των δύο εταιριών.

Στη Γερμανία ζουν περίπου 4,5 εκατομμύρια παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας και, όπως δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας, αρχικά θα διατεθούν 2,4 εκατομμύρια δόσεις, ενώ περαιτέρω παραγγελίες αναμένεται να παραδοθούν στην αρχή του επόμενου έτους. Σε ό,τι αφορά την ηλικιακή ομάδα 12-17 ετών, έχει ήδη εμβολιαστεί πλήρως το 46,1%.

Ο κ. Σπαν δήλωσε ακόμη ότι ο αριθμός των ενισχυτικών εμβολίων που έχουν ήδη χορηγηθεί έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια, με σχεδόν ένα στα τρία άτομα άνω των 60 ετών να έχει ήδη λάβει την αναμνηστική δόση. Σύμφωνα με τον ίδιο, έως τα Χριστούγεννα εκτιμάται ότι ο αριθμός θα έχει υπερδιπλασιαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Αναδοχή: δικαίωμα στους ασθενείς με ΗΙV και ηπατίτιδα Β

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι εξαιρέσεις και τα μειωμένα πρόστιμα

Καταγγελία: Καθηγητής ασέλγησε σε 11χρονη μαθήτρια (βίντεο)