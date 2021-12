Κοινωνία

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε αρνητή γονέα

Πατέρας αρνητής απαιτούσε να μπει ο γιος του στο σχολείο χωρίς self test. Μήνυσε εκπαιδευτικούς και συνελήφθη.

Πατέρας μαθητή Γυμνασίου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, γιατί απαίτησε να μπει ο γιος του στο σχολείο χωρίς να έχει αρνητικό self tests όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα.

Οι εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, ως όφειλαν, για να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο πατέρας πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά των εκπαιδευτικών, με τις αρχές όμως, να τον συλλαμβάνουν για ψευδή καταμήνυση.

Ο πατέρας αρνητής κρατείται και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

