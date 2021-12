Life

“La Vache Qui Rit®”: Ο Σάκης Τανιμανίδης έγινε “Άγγελος Χαράς” για τα παιδιά! (εικόνες)

Μια ξεχωριστή εκδήλωση οργάνωσε το “La Vache Qui Rit®”, με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων της διάθεσης του στην αγορά.

Όπως αναφέρετια σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

"Σε μια τρυφερή, γελαστή γιορτή, με αφορμή τα 100 χρόνια θρεπτικής νοστιμιάς του La Vache Qui Rit®, η αγαπημένη μας «Αγελαδίτσα που γελάει», με παρέα την εμψυχωτική ομάδα Άγγελοι της Χαράς και οδηγό του κεφιού τον εξίσου αγαπημένο Σάκη Τανιμανίδη που συμμετείχε εθελοντικά, πρόσφεραν άφθονο γέλιο και χαρά στα άτομα που φροντίζει το σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες ΝΙΚΗ-Victor Artant.

Στη γιορτή αυτή, οι «Άγγελοι της Χαράς» -που από το 2011, μέσα από την τέχνη και με σύγχρονες ψυχοεκπαιδευτικές μεθόδους, επαναφέρουν τη χαρά και την ελπίδα σε νοσοκομεία παίδων, ιδρύματα παιδικής προστασίας, φορείς ατόμων με αναπηρία και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων - ετοίμασαν ένα πραγματικά μοναδικό «ζωντανό» πρόγραμμα για τα παιδιά του Σωματείου.

Μαζί τους, ο υπέρ ταλαντούχος Σάκης Τανιμανίδης, σωστός «μάγος της χαράς», ξεπέρασε κυριολεκτικά τον εαυτό του για να χαρίσει μια μοναδική εμπειρία γέλιου, ανεμελιάς και απόλαυσης.

Τα καταπληκτικά παιχνίδια και οι δραστηριότητες ξεσήκωσαν μικρούς και μεγάλους, τα πρόσωπά τους έλαμψαν και στο κλείσιμο της ιδιαίτερης αυτής γιορτής η Αγελαδίτσα μασκότ του La Vache Qui Rit® κέρασε τους «καλεσμένους» της ένα σωρό δώρα από το ξεχωριστό θρεπτικό, νόστιμο τρίγωνο τυρί που έχει τόσο αγαπηθεί. Και, στο τέλος της μέρας κράτησαν αυτό που «λέει» και η ίδια: ότι Είναι Καλύτερο να Γελάς!

Φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής και για να ανταποδώσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κοινού, το La Vache Qui Rit® με σύνθημα «Γέλα, είναι για καλό», αποφάσισε να μετατρέψει το γέλιο σε προσφορά χαράς.

Έτσι, ανέλαβε να ενισχύσει το έργο της εμψυχωτικής ομάδας «Άγγελοι της Χαράς», χρηματοδοτώντας τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένου οπτικοακουστικού υλικού που έχει στόχο να προσφέρει γέλιο και χαρά …εξ αποστάσεως.