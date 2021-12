Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι - Επιτροπή: Πιστοποιητικό νόσησης μόνο με PCR

Νέο μέτρο για τους ανεμβολίαστους στο "τραπέζι". Η εισήγηση των λοιμοξιολόγων.

Ακόμα ένα μέτρο το οποίο αφορά ανεμβολίαστους εισηγείται η επιτροπή των ειδικών, μετά από καταγγελίες πως ακόμα και για υγειονομικό προσωπικό παρουσίαζε ψευδή rapid test για να θεωρηθούν θετικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επιτροπή εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε αλλαγές σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά νόσησης. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για να λάβει κάποιος πιστοποιητικό νόσησης θα πρέπει να έχει διαγνωστεί με PCR test.

Έως τώρα η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί για διαγνωστικούς ελέγχους (PCR ή Rapid Test).

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρόταση Μητσοτάκη για το άνοιγμα της 3ης δόσης στους 4 αντί για τους 6 μήνες βρίσκεται στο «τραπέζι».

Σημειώνεται, ότι ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 6.196 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 6.196 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 8 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 3 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σχετικά με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, επιβεβαιώθηκαν στην Αττική 1.845 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη άλλες 1.030 μολύνσεις.

