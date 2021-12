Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναιτωλικός πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο

Οι Αγρινιώτες απέκτησαν μεγάλο προβάδισμα, για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Πολύ κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται ο Παναιτωλικός. Αν και προβλημάτισε με την εμφάνισή της, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου επικράτησε 1-0 της Νίκης Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στον εναρκτήριο αγώνα για τη φάση των «16» της διοργάνωσης, και πλέον έχει μεγάλο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, που θα διεξαχθεί σε τρεις εβδομάδες (21-23 Δεκεμβρίου) στο Αγρίνιο.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 44΄ ο Ντουάρτε, με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μεντόσα. Νωρίτερα, πάντως, ήταν οι γηπεδούχοι αυτοί που έχασαν σημαντική ευκαιρίες με τον Κάσσο, ενώ αμέσως μετά το γκολ ο Τσουκαλάς «άγγιξε» την ισοφάριση. Στο 52΄ ο Τζιώρας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Παναιτωλικού, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, και στη συνέχεια τα «καναρίνια» κατάφεραν να ελέγξουν το παιχνίδι και να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ.

Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Αλέκος Βοσνιάδης): Μπάγιτς, Κάσσος, Τζοβάρας, Αλιατίδης (64΄ Βασιλείου), Ανδρέου, Γρομητσάρης, Μέτσε, Παναγιωτίδης (87΄ Μπάλλας), Τσουκαλάς (87΄ Μπόσιο), Τζιώρας (69΄ Τσιμπούκας), Βλαχομήτρος (69΄ Μιράντα)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ροντρίγκες, Λούι, Βργκοτς (46΄ Χουχούμης), Αντούνες, Κορνέλιους, Τσιγγάρας (46΄ Μπακαδήμας), Φλόρες, Ντουάρτε (84΄ Φυτόπουλος), Χρ. Μπελεβώνης (64΄ Στ. Μπελεβώνης), Μεντόσα (84΄ Μορσάι), Βέργος.

