Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκαν κατά πολλές δεκάδες και την Τετάρτη οι θάνατοι ασθενών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός όσων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 6.196 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 6.196 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 8 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 3 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σχετικά με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, επιβεβαιώθηκαν στην Αττική 1.845 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη άλλες 1.030 μολύνσεις.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αχαΐας

Έβρου

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Κοζάνης

Λάρισας

Μαγνησίας

Σερρών

Φθιώτιδας.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Δεκέμβριος, η Αφροδίτη και η έκλειψη (βίντεο)

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι εξαιρέσεις και τα μειωμένα πρόστιμα

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: οργή του πιλότου για την αλλαγή επώνυμου της Λυδίας