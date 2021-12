Life

“Άγριες Μέλισσες”: πρωτιά στην τηλεθέαση και τον Νοέμβριο

Τι δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία για την “εμμονή” του τηλεοπτικού κοινοί με την σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 που έχει συγκλονίσει με την πλοκή και τις ερμηνείες της, ήταν πρώτες στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54, και τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, τις «Άγριες Μέλισσες» παρακολούθησαν έστω και για 1’ κατά μέσο όρο 1.873.893 τηλεθεατές στο σύνολο του κοινού.

Στη ζώνη προβολής της, στο δυναμικό κοινό 18-54, η σειρά ήταν πρώτη με μέσο όρο 18,9%.

Οι πιο πιστοί τηλεθεατές ήταν οι γυναίκες, οι οποίες σε επιμέρους κοινό σημείωσαν μέσο όρο 24%.

Με καθηλωτικό σενάριο, κινηματογραφικής αισθητικής σκηνοθετική ματιά και εξαιρετικές ερμηνείες καταξιωμένων και νεότερων ηθοποιών, οι «Άγριες Μέλισσες» συνεχίζουν να γράφουν στον τηλεοπτικό αέρα την πιο δυνατή ιστορία.

