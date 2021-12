Life

“Rouk Zouk” - “Rouk Zouk Special”: κυρίαρχα στην τηλεθέαση και τον Νοέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην πρώτη θέση στις ζώνες προβολής του έφεραν οι προτιμήσεις των τηλεθεατών τα αγαπημένα παιχνίδια, που παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει φέτος το χιούμορ και τον αυθορμητισμό καθημερινή, αλλά και… κυριακάτικη υπόθεση!

Τον Νοέμβριο, το «Rouk Zouk» και το «Rouk Zouk Special», ήταν στην πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης με εντυπωσιακά ποσοστά.

«ROUK ZOUK»

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι, που χαρίζει κάθε μεσημέρι γέλιο, σαρδάμ και ατάκες, ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 για τον μήνα Νοέμβριο στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 22,9%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 9,2 μονάδες.

Η πορεία του «Rouk Zouk» ήταν ανοδική και τον Νοέμβριο, με τους άνδρες 18-34 να «χτυπούν» κατά μέσο όρο μέχρι και 31,4%!

«ROUK ZOUK SPECIAL»

Τις Κυριακές του Νοεμβρίου, το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, ταξίδεψε στον κόσμο της ψυχαγωγίας κατά μέσο όρο 2.121.606 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’!

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» με τα κυριακάτικα «νυχτοπερπατήματά» του ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 για τον μήνα Νοέμβριο στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 18,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό 1,5 μονάδες. Το πιο πιστό κοινό της κυριακάτικης εκδοχής του παιχνιδιού ήταν οι γυναίκες που σε επιμέρους κοινό σκόραραν μέχρι και 23,2%.

#RoukZouk

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk»: Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή στις 15:00

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Δεκέμβριος, η Αφροδίτη και η έκλειψη (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: οργή του πιλότου για την αλλαγή επώνυμου της Λυδίας

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι εξαιρέσεις και τα μειωμένα πρόστιμα