Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Ύποπτα κρούσματα σε ράντζα χωρίς προφύλαξη (βίντεο)

Η ΠΟΕΔΗΝ ανέβασε βίντεο με δεκάδες ύποπτα κρούσματα κορονοϊού σε ράντζα από νοσοκομείο της Μακεδονίας.

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος για νοσοκομείο της κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο 23 ύποπτα κρούσματα κορονοϊού βρίσκονται σε ράντζα στον ίδιο χώρο, φορώντας μάσκες αλλά με καμία παραπάνω προφύλαξη και χρησιμοποιώντας κοινόχρηστους χώρους.

Στο σχετικό βίντεο φαίνονται οι άνθρωποι να συνυπάρχουν σε διάδρομο νοσοκομείου ενώ πιθανότατα νοσούν με κορονοϊό. Η εικόνα μαρτυρά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΕΣΥ λόγω της έξαρσης της πανδημίας. Οι ανάγκες στα νοσοκομεία είναι τεράστιες, την ώρα που κρούσματα, νεκροί και διασωληνωμένοι από κορονοϊό αυξάνονται καθημερινά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει το θέμα της ενδονοσοκομειακής διασποράς και μιλά για τη σοβαρότητα της κατάστασης ασθενών που βρίσκονται εκτός ΜΕΘ. Ενδεικτικά αναφέρει πως στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 9 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι στις κλινικές, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης η ΜΕΘ των 28 κλινών είναι γεμάτη και 13 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι στα χειρουργεία, ενώ στο Παπαγεωργίου 19 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι στις ΜΑΦ.

