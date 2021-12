Αθλητικά

Άρης - ΟΦΗ: Κίτρινο προβάδισμα στις καθυστερήσεις

Τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας απέκτησε ο Άρης, έπειτα από τη νίκη του με 3-1 επί του ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Με ισάριθμες εκτελέσεις πέναλτι σκόραραν οι Θεσσαλονικείς στο πρώτο ημίχρονο, με τους Μπρούνο Γκάμα (16’) και Αμπουμπακάρ Καμαρά (45’+2’), για να μειώσουν με τον Λουκ Καστάνιος (56') οι παίκτες του Νίκου Νιόπλια. Το υπέροχο γκολ του Χουάν Ιτούρμπε στο 90' έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του Άκη Μάντζιου.

Ανοιχτό παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, με την κεφαλιά του Καμαρά να είναι αδύναμη και το σουτ του Κωνσταντίνου Μπαλογιάννη να σταματά στην αγκαλιά του Ντένις. Στο 14’, όμως, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι σε τράβηγμα της φανέλας του Καμαρά από τον Πραξιτέλη Βούρο. Έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο Βασίλης Φωτιάς είδε κι ο ίδιος τη φάση, καταλογίζοντας την εσχάτη των ποινών. Την οποία μετέτρεψε σε γκολ ο Γκάμα για το 1-0. Είκοσι λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του αφύλακτου Φαμπιάνο Λέισμαν πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Μπόι Βάτερμαν ενώ το σουτ του Γιον Τοράλ, στην αντίπερα περιοχή, έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Ντένις. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρος και πάλι έπειτα από υπόδειξη του… VARίστα Αριστοτέλη Διαμαντόπουλου, ο Φωτιάς υπέδειξε νέο πέναλτι σε ανατροπή του Μπαντού Εντιαγέ από τον Μιγκέλ Μεγιάδο. Ο Καμαρά ανέλαβε, αυτή τη φορά, την εκτέλεση, κάνοντας το 2-0.

Στην πρώτη του καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ μείωσε. Ο Τοράλ βρήκε ωραία τον Καστάνιος που πλάσαρε τον Ντένις για το 2-1 στο 56'. Ο Άρης βρήκε για δίχτυα για τρίτη φορά στο 64', με... αυτογκόλ του Απόστολου Διαμαντή, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε κατόπιν υπόδειξης του VAR για οφσάιντ στην προσπάθεια του Εντιαγέ που προηγήθηκε. Οι φιλοξενούμενοι σπατάλησαν δύο σπουδαίες ευκαιρίες να ισοφαρίσουν, αρχικά με το σουτ του Μεγιάδο (72') κι εν συνεχεία με αυτό του Λάζαρου Λάμπρου (76') ενώ στην προσπάθεια του Καστάνιος στο 81' είχε απάντηση ο Ντένις. Κι αφού δεν ήρθε το 2-2, ήρθε το 3-1 στο 90ο λεπτό: ο Ντάνιελ Μαντσίνι βρήκε εκτός περιοχής τον Ιτούρμπε και ο Παραγουανός με δυνατό σουτ νίκησε τον Βάτερμαν για το τελικό 3-1.



Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Σάσα, Φαμπιάνο, Σούντγκρεν - Βούρος, Γιαννούλης, Βάτερμαν.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Ντένις, Σούντγκρεν, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Γκάνεα (70' Λούμορ), Τζέγκο, Σάσα (86' Μάνος), Γκαρσία (46' Μαντσίνι), Εντιαγέ (70' Ματίγια), Γκάμα (70' Ιτούρμπε), Καμαρά.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Μαρινάκης, Βούρος, Διαμαντής, Μπαλογιάννης, Γκαγιέγκος (32’ Μεγιάδο), Τοράλ (64' Ναμπί), Ντε Γκουζμάν, Λάμπρου (84' Γιαννούλης), Καμάου (46' Τσιλιανίδης), Καστάνιος (84' Γιάννου).

***Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Φελίπε Γκαγιέγκος, έπειτα από ενοχλήσεις που είχε στα πλευρά.

