Μετάλλαξη “Όμικρον”: Αυξάνονται τα κρούσματα στη Βραζιλία

Σε συναγερμό η Βραζιλία μετά τον εντοπισμό ενός τρίτου κρούσματος της παραλλαγής Όμικρον.

Η Βραζιλία ανακοίνωσε σήμερα ένα τρίτο κρούσμα της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού, θέτοντας εν αμφιβόλω τα σχέδια να χαλαρώσει τους περιορισμούς ενόψει των εορτών, έπειτα από μια μείωση των δεικτών μολύνσεων.

Το τρίτο κρούσμα, ένας ασυμπτωματικός 29χρονος, διαγνώστηκε θετικός στο διεθνές αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, αφότου αφίχθη από την Αιθιοπία, έγινε γνωστό από το πολιτειακό υπουργείο Υγείας.

Χθες, δύο Βραζιλιάνοι ιεραπόστολοι στη Νότια Αφρική διαγνώστηκαν θετικοί στην παραλλαγή στο ίδιο αεροδρόμιο, τα πρώτα κρούσματα της Όμικρον που καταγράφηκαν στη Λατινική Αμερική.

Οι υγειονομικές αρχές του Σάο Πάολο ανέφεραν σήμερα ότι και οι τρεις φορείς της νέας παραλλαγής είχαν εμβολιαστεί πλήρως κατά της Covid-19, αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς έκαναν τα εμβόλιά τους.

Η πολιτειακή κυβέρνηση είπε ότι θα επανεξετάσει τα σχέδια να χαλαρώσει τους κανόνες χρήσης της μάσκας, μπροστά στην παρουσία της νέας παραλλαγής στην πολιτεία.

Ο υπουργός Υγείας της πολιτείας Ζαν Γκοριντσέιν προέτρεψε εκατομμύρια Βραζιλιάνους, που έχουν λάβει μονάχα την πρώτη δόση του εμβολίου, να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους προκειμένου να επιβραδύνουν τη διασπορά του ιού.

