ΚΙΝΑΛ – Παπανδρέου: Να διευρυνθούμε και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά

Τις θέσεις του για τις εσωκομματικές εκλογές και την επομένη μέρα, έδωσε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο πρώην Πρωθυπουργός.

Ο πρώην Πρωθυπουργός και εκ των υποψηφίων για τις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, τόνισε πως το ζητούμενο για την επόμενη ημέρα στο ΚΙΝΑΛ είναι η διασφάλιση της ενότητας και αυτό θα υπαγορευθεί από τη μεγάλη προσέλευση που είναι βέβαιος ότι θα σημειωθεί στις κάλπες των εσωκομματικών εκλογών.

Σχολιάζοντας την σημαντική δημοσκοπική άνοδο που παρατηρείται στο ΚΙΝΑΛ στις τελευταίες μετρήσεις, είπε ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει σίγουρα το συναισθηματικό κομμάτι μετά την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, αλλά ο ίδιος βλέπει να επιστρέφουν στο κόμμα, παλιοί ψηφοφόροι που το είχαν εγκαταλείψει και είχαν πάει σε άλλες παρατάξεις, αλλά και νέοι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα δεν ασχολούνταν με την πολιτική.

Μιλώντας για την επόμενη μέρα και την «ταυτότητα» του κινήματος αν ο ίδιος επικρατήσει, είπε ότι η παράταξη ήταν και θα είναι Δημοκρατική, Σοσιαλιστική και Προοδευτική και τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν με το ζητούμενο να είναι η διεύρυνση και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.

Σε ότι αφορά την ονομασία και την πορεία του ΚΙΝΑΛ την επόμενη μέρα και το ενδεχόμενο μετονομασίας του σε ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι αυτή είναι μια απόφαση που θα πρέπει να παρθεί συλλογικά και αρμόδιο και θα απασχολήσει το επόμενο Συνέδριο του κόμματος που θα γίνει μετά τις εσωκομματικές εκλογές.

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα πατριωτικό κίνημα και πέτυχε σπουδαία πράγματα στην εξωτερική πολιτική, αλλά χωρίς ποτέ να απεμπολήσει το δικαίωμα του βέτο μέσα στα συλλογικά όργανα της ΕΕ και το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στο μέλλον από τις ελληνικές κυβερνήσεις.

