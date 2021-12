Πολιτισμός

Πέθανε ο Σπυρίδωνας Καψάσκης

Έφυγε από τη ζωή ο Σπυρίδωνας Καψάσκης βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε ο δημοσιογράφος Σπυρίδωνας Καψάσκης. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) με ανακοίνωσή της εκφράζει τη θλίψη της για την απώλειά του.

Ο Σπυρίδωνας Καψάσκης γεννήθηκε το 1935 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Νομική, καθώς επίσης και Πολιτικές κι Οικονομικές επιστήμες στο ΑΠΘ. Εργάστηκε στις εφημερίδες «Θεσσαλονίκη» και «Μακεδονία» από το 1963 μέχρι και το 1991.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΜ-Θ για τρεις θητείες από το 1979 μέχρι το 1985. Ήταν μέλος του Μικτού Συμβουλίου ως εργασιακός εκπρόσωπος και μέλος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η κηδεία του Σπυρίδωνα Καψάσκη θα γίνει αύριο στις 11.15 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας (Κηφισιά, Θεσσαλονίκη).

