Βρετανία: Άντρας εισέβαλε στο Κοινοβούλιο

Τι αναφέρει η βρετανική αστυνομία για το περιστατικό.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν άνδρα σε βάρος του οποίου υπάρχουν υποψίες ότι εισήλθε εντός του κοινοβουλίου του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο.

«Ένας άνδρας συνελήφθη και έχει τεθεί υπό κράτηση στο Κάριτζ Γκέιτ», μία από τις πύλες του κτιρίου, «για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι εισέβαλε σε έναν προστατευμένο χώρο», γνωστοποίησε η αστυνομία του Λονδίνου σε ένα δελτίο τύπου, υπογραμμίζοντας πως το περιστατικό δεν θεωρείται «τρομοκρατικής» φύσης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από δύο επιθέσεις, που θεωρήθηκαν τρομοκρατικές από την αστυνομία: την έκρηξη, στα μέσα Νοεμβρίου, ενός ταξί στο Λίβερπουλ (βόρεια), στην οποία σκοτώθηκε ο δράστης και τον θάνατο του βουλευτή Ντέιβιντ Έιμες, που έχασε τη ζωή του έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι τον Οκτώβριο.

Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής έχει αυξηθεί σε «σοβαρό», μετά την επίθεση στο Λίβερπουλ.

Το περιστατικό που συνέβη σήμερα σημειώθηκε στην ίδια περιοχή όπου, το 2017, ένας αστυνομικός μαχαιρώθηκε από έναν 52χρονο Βρετανό, που είχε ασπαστεί το Ισλάμ και ήταν γνωστός στην αστυνομία, αφότου έπεσε πάνω σε περαστικούς με το όχημά του στη γέφυρα του Ουεστμίνστερ.

